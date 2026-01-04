El verano dará un respiro por unos días más: se esperan lluvias y jornadas agradables en Entre Ríos

Si bien el verano había arrancado con temperaturas muy elevadas y con incluso alerta naranja para algunos departamentos en el cierre de diciembre y principios de enero, desde ayer se instaló un clima más agradable que propició la actividad al aire libre. Ahora en lo que respecta a la segunda semana del 2026, el tiempo en Entre Ríos se mantendría con temperaturas muy agradables y con la posibilidad de las primeras lluvias del año.

En base a las informaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se indicó que este lunes en Paraná y departamentos aledaños (Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay) la temperatura llegará a los 29 grados centígrados, acompañados de un cielo mayormente nublado. Desde el martes, la temperatura se elevará un poco y llegará a 31º C. El miércoles se estima que sería el día más caluroso, con máxima de 32º C. Además, estaría abierta la posibilidad de lluvias por la mañana.

Foto: Archivo Elonce.

Según indicó Cindy Fernández, de Meteored, “la atmósfera presentará signos de inestabilidad debido a la aproximación de un nuevo sistema frontal. Si bien los modelos actuales indican una probabilidad baja de fenómenos severos, habrá que vigilar de cerca la formación de algunas lluvias o tormentas aisladas”.

Para el jueves, bajaría notablemente la temperatura hasta los 24 grados con el cielo nublado, mientras el viernes volverían las probabilidades de lluvias aisladas. De hecho, se impulsaría un “ciclo de pulsos”. Esto quiere decir que unos días de calor seguidos rápidamente por alivios que impiden que el verano se vuelva insoportable.

Asimismo, se comunicó desde el SMN que por el momento no hay expectativas de alertas por calor extremo en esta región del país, pero no se descarta que a partir de la tercera semana comience a levantar, progresivamente, la temperatura.