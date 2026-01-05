El Balneario Municipal, un espacio ideal para refrescarse y tomar sol en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Elonce recorrió el Balneario Municipal en una mañana de pleno verano y dialogó con guardavidas, quienes explicaron las tareas diarias de mantenimiento, el estado del río y las recomendaciones para disfrutar la playa con seguridad.
El Balneario Municipal presentaba este lunes por la mañana un óptimo estado para el disfrute de vecinos y turistas, según indicaron los guardavidas del turno mañana, quienes realizaron desde temprano las tareas habituales de acondicionamiento de la playa y del sector habilitado del río.
Una de las guardavidas, Agustina Defeliche, explicó a Elonce que el trabajo comienza cada jornada con la preparación del puesto y los elementos de rescate, para luego continuar con la limpieza del predio. “Todos los días acomodamos nuestros equipos, después rastrillamos la playa, juntamos la basura y, por último, sacamos los camalotes que van quedando en la orilla”, detalló.
Respecto al comportamiento de quienes concurren al balneario, señaló que, en general, se encuentra la playa en buenas condiciones. “La idea es que entre todos la cuidemos; la gente, en líneas generales, colabora”, afirmó.
Los guardavidas indicaron que durante la mañana el movimiento suele ser más tranquilo, con personas que se acercan a tomar sol y disfrutar del paisaje, mientras que por la tarde aumenta la concurrencia de familias con niños. En ese marco, confirmaron que la bandera verde se encontraba izada, lo que indicaba que el ingreso al río estaba habilitado.
Sobre el nivel del río, señalaron que “viene creciendo”, aunque en los últimos días se había mantenido más estable. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná se encuentra a tres metros a la altura de la capital entrerriana y se mantiene estacionario.
Asimismo, brindaron una serie de recomendaciones para quienes visitan el balneario: mantenerse hidratados, utilizar protector solar, respetar el área delimitada por el bollado y evitar la exposición al sol en las horas pico, entre las 11.30 y las 16.
También hicieron referencia al uso de tablas de stand up paddle y kayaks, cada vez más frecuentes en la zona. “Pedimos que ingresen por las puntas del bollado y nunca por dentro, para no molestar ni generar riesgos para quienes están en el agua”, explicaron.
Finalmente, remarcaron la importancia de respetar siempre las indicaciones del personal de guardavidas. “Ellos son la autoridad en la playa y su función es cuidar a todos para que podamos disfrutar del río de la mejor manera”, señalaron desde Elonce, al tiempo que destacaron el buen estado del balneario y del río, que invitaban a disfrutar de una jornada a pleno verano.