Domingo con 27 °C de máxima: cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Tras días de calor extremo y el ingreso de un frente frío, el tiempo se presenta más estable este domingo. Desde el lunes habrá un nuevo ascenso térmico, con máximas elevadas y posibles tormentas aisladas.
Las condiciones meteorológicas fueron muy variables durante los últimos días del año y el inicio de 2026. Luego de jornadas de calor intenso y el ingreso de un frente frío, para este domingo se espera un ambiente cálido y estable.
Para hoy, domingo 4, el pronóstico en la región indica temperaturas agradables, con una mínima de 13 °C y una máxima de 27 °C. El cielo se presentará ligeramente nublado y no se prevén lluvias.
De cara a la próxima semana, se anticipa un ascenso gradual de las temperaturas. El lunes la máxima llegará a 30 °C, con marcada presencia de sol. El martes volverán las temperaturas elevadas, con una máxima cercana a los 33 °C y cielo parcialmente nublado.
Para el miércoles, el termómetro marcaría alrededor de 31 °C, aunque hacia las últimas horas del día podrían registrarse algunas condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas.
Enero: calor predominante y lluvias desparejas
Enero se perfila como un mes típicamente veraniego, con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país. En la zona núcleo —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— se esperan episodios de calor intenso, alternados con tormentas localmente fuertes pero de distribución muy irregular.
En particular, la provincia de Buenos Aires y la región presentarían valores térmicos dentro de lo normal, aunque con registros de precipitaciones hasta 40 milímetros por debajo del promedio histórico, lo que podría generar un escenario de lluvias escasas y desparejas.