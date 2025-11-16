El río Paraná midió 2,73 metros en el puerto local: las proyecciones

La altura del río Paraná volvió a ser un punto de atención en la capital entrerriana, especialmente ante la próxima habilitación de las playas y servicios estivales. Según las mediciones difundidas por la Prefectura Naval Argentina (PNA), el registro en el puerto local marcó 2,73 metros, luego de una suba de cuatro centímetros en las últimas 24 horas.

Río Paraná

El incremento se dio en un contexto de variaciones constantes impulsadas por las condiciones regionales y las erogaciones río arriba, lo que obliga a un monitoreo permanente del comportamiento del caudal.

Qué señala el informe del INA

De acuerdo con el último informe hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná en la franja Corrientes–La Paz continúa “ en punta sostenida en aguas medias ”, con una recuperación de base dentro del rango aguas medias a medias bajas. Esta evolución está en sintonía con el régimen de erogación proveniente de la represa de Yacyretá.

Para los próximos días, el organismo prevé una leve disminución hacia niveles cercanos al límite entre aguas medias bajas y medias. Sin embargo, el caudal podría repuntar nuevamente, manteniéndose dentro de la categoría de aguas medias conforme avance la semana.

En tanto, aguas abajo —en las secciones Santa Fe, Paraná y Rosario— el comportamiento actual muestra un ascenso sostenido en el límite entre aguas medias bajas y medias. A corto plazo, se espera que esta tendencia continúe, con ascenso en aguas medias para los tramos superiores y en aguas medias bajas para los inferiores, con picos similares a los registrados en jornadas previas.

Las proyecciones para Paraná

En lo que respecta específicamente al puerto de Paraná, el INA anticipa que durante esta semana la altura podría rondar los 2,80 metros. Se estima luego una leve baja hacia el 25 de noviembre, cuando el nivel volvería a ubicarse en torno a los 2,73 metros, en línea con el registro actual.