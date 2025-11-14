Paraná contará con tres playas públicas con ingreso al agua este verano: entre ellas el Thompson

La Municipalidad de Paraná avanza en los trabajos de reacondicionamiento de sus espacios costeros y confirmó que este verano la ciudad contará con tres playas públicas habilitadas para el ingreso al agua: el Balneario Municipal, el Thompson y Bajada Grande. Los equipos municipales intensifican tareas de dragado, reposición de arena, instalación de boyado y mejora de servicios para llegar en condiciones al inicio de la temporada estival.

“Queremos habilitar las playas antes de fin de mes”

En diálogo con Elonce, la intendenta Rosario Romero explicó que la ciudad se prepara para habilitar las playas en los próximos días. “En pocos días vamos a tener las playas habilitadas. Queremos llegar a fin de mes, porque la gente ya las está utilizando, y tendremos la buena noticia de que el balneario Thompson volverá a tener boyado después de muchos años”, afirmó.

Playa del Balneario Thompson (foto Elonce)

Romero detalló que en el balneario Thompson se realizaron intervenciones clave para mejorar el sector de arena. “Estamos trabajando sobre la arena del Thompson: retiramos barros antiguos y una draga intervino en el sector. Ahora vamos a reponer arena y dejar listo el boyado hacia fin de mes en las dos playas principales”, explicó.

Intendenta Rosario Romero (foto Elonce)

Parasoles, reposeras y servicios para los visitantes

La intendenta destacó que el municipio incorporará equipamiento para brindar mayor comodidad a los bañistas. “Estamos construyendo parasoles con personal municipal y material de paja, y también vamos a incorporar sombrillas y reposeras para uso gratuito. La gente podrá usarlas durante el día, dejando alguna garantía como resguardo”, adelantó.

La propuesta busca descomprimir la necesidad de llevar equipamiento propio y ofrecer un servicio accesible para quienes visiten la costa local.

Playa de Bajada Grande (foto Elonce)

Bajada Grande también estará habilitada, con recomendaciones

Además de los dos balnearios más frecuentados, Romero confirmó la habilitación de Bajada Grande. “El balneario de Bajada Grande también estará habilitado, pero con mucha precaución, porque es un espacio con pocos metros de playa. Allí también tendremos guardavidas todo el verano”, señaló.

La funcionaria recordó que la zona norte del borde costero es uno de los puntos más concurridos durante los fines de semana y que se reforzará la presencia municipal para garantizar el uso seguro de la playa.

Guardavidas en playas y piletas municipales

Junto con la habilitación de los balnearios, el municipio también garantizará la presencia de guardavidas en distintos espacios recreativos. “Ya contratamos guardavidas para los tres balnearios y para varias piletas municipales: La Toma, el complejo El Sol y el Alfonsín también contarán con servicio de seguridad”, indicó la intendenta.

Romero adelantó que el personal especializado comenzará su actividad incluso antes del inicio formal de la temporada. “Les pedimos a los guardavidas que se preparen desde la última semana de noviembre, porque queremos inaugurar las playas en los próximos días”, sostuvo.