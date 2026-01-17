“El río no es un basurero”, afirman integrantes de la Escuela Municipal de Canotaje que limpian el Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Adolescentes que asisten a la institución realizaron una actividad para recoger residuos en la zona del islote Curupí. “Para nosotros la basura es arrojada intencionalmente y la idea es tomar conciencia”, sostuvo uno de los jóvenes.
Elonce dialogó con autoridades y miembros de la Escuela Municipal de Canotaje de Paraná, quienes llevaron a cabo una jornada de limpieza del río Paraná, precisamente en el borde del islote Curupí. En este sentido, los jóvenes juntaron plástico y bolsas.
“Uno no se da cuenta de lo que tira en la ciudad y que todo eso viene al río. Nosotros como convivimos con el río, es nuestro deporte y oficina, tratamos de que esté lo más limpio posible. A veces no nos da el alcance, había mucha basura”, sostuvo Pablo, referente de la institución.
“Encontramos botellas, telgopor, pedazos de heladeras”, enumeró.
Valentín, un adolescente miembro de la escuela, indicó que hace más de un año es parte y que la actividad de limpieza se realiza “cada tres semanas, para tratar de limpiar porque se ensucia bastante rápido”. La idea es tener lo más limpio posible el islote. “Para nosotros la basura es arrojada intencionalmente y la idea es tomar conciencia. El río no es un basurero”, sentenció.
Daila, otra joven miembro de la escuela, contó que halló “suelas de zapatillas, telgopores y botellas. “Me da pena que la basura vaya al río. Hace tres años que hago esta actividad. Empezamos a las 16:00, bajamos las embarcaciones y terminamos a las 19:00”, precisó.
Elías, el integrante más nuevo de la escuela con apenas un mes de antigüedad, relató: “Con mi grupo juntamos cuatro bolsas de basura. Nos dividimos de a dos para la actividad. Estoy contento”.
Otro joven que está hace un año en la escuela manifestó que la actividad es “muy linda” porque se trata de una salida para “ayudar a limpiar”. “Estaba lleno de mugre. Reciclamos lo que podemos y lo que no, se tira”, explicó.
“No hay que tirar basura porque después termina todo contaminado y los peces sufren”, subrayó el adolescente de 14 años.