El Quini 6 pone en juego más de $8.000 millones en un horario especial

El Quini 6 se prepara para despedir el 2025 con uno de los sorteos más esperados del año. Este miércoles 31 de diciembre, en la antesala del inicio del 2026, el tradicional juego de azar pondrá en juego más de $8.000 millones en premios, en un concurso que se realizará en un horario especial y que concentra la atención de apostadores de todo el país.

La Lotería de Santa Fe, organismo encargado del sorteo, confirmó que el último concurso del año será el número 3335 y se desarrollará con un cronograma distinto al habitual, tal como ocurrió en fechas festivas recientes. La expectativa es alta, no solo por el monto del pozo, sino también por el cierre de un año marcado por cifras históricas.

El 2025 fue un período récord para el Quini 6, tanto por la cantidad de premios millonarios entregados como por los pozos acumulados que se registraron en los últimos meses. A esto se sumó el mega sorteo de Navidad, que repartió más de $6.000 millones y dejó números que ya forman parte de la historia del juego.

Un horario especial para despedir el año

De acuerdo a lo informado oficialmente, el sorteo del 31 de diciembre se llevará a cabo a las 19 horas, y no a las 21.15 como ocurre de manera habitual. El adelanto responde a que el concurso se realiza en la víspera de Año Nuevo, cuando la actividad se reduce en gran parte del país.

En línea con este cambio, también se modificó el horario de cierre de ventas. Las apuestas podrán realizarse hasta las 17.30 de ese miércoles, aunque desde la Lotería aclararon que este horario podría variar levemente según la jurisdicción. Por ese motivo, recomiendan a los jugadores consultar en sus agencias habituales.

Desde la organización destacaron la magnitud del sorteo y el interés que genera. “Nos preparamos con mucha expectativa para el próximo sorteo porque se viene un pozo increíble para terminar el 2025 de $8.300 millones”, señalaron desde la Lotería de Santa Fe, al confirmar además el horario especial de las 19.

Pozos vacantes y expectativa renovada

El atractivo del próximo sorteo se explica en gran parte por lo ocurrido en la edición anterior. El concurso Nº 3334, realizado el 28 de diciembre, dejó vacantes los pozos máximos de las tres modalidades principales: Tradicional, La Segunda y Revancha, lo que permitió que los montos siguieran acumulándose.

Si bien en ese sorteo hubo ganadores con cinco y cuatro aciertos, además de afortunados en la modalidad Siempre Sale, nadie logró quedarse con los premios mayores. Ese escenario alimentó aún más la expectativa de cara al último sorteo del año.

Foto: Archivo Elonce.

Según estimaciones oficiales, para este miércoles se espera que se realicen alrededor de 1.400.000 apuestas en todo el país, una cifra acorde a la magnitud del pozo y al simbolismo de cerrar el año con un sorteo millonario.

El detalle de los premios en juego

El pozo total estimado del Quini 6 para el 31 de diciembre asciende a $8.300 millones, distribuidos en las distintas modalidades del juego. El Tradicional Primer Sorteo concentra el mayor monto, con $4.150.000.000 en juego, según Crónica.

La modalidad La Segunda ofrecerá un pozo estimado de $1.300.000.000, mientras que la siempre codiciada Revancha pondrá en juego $2.420.000.000. Por su parte, el Siempre Sale contará con $300.000.000, y el Extra sumará otros $130.000.000.