Quini 6 de $4 millones en Entre Ríos: dónde se jugaron las seis boletas ganadoras

La fortuna volvió a sonreírle a seis apostadores de Entre Ríos, quienes resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguraron un premio individual superior a los cuatro millones de pesos, según los resultados del sorteo realizado este domingo.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), las boletas premiadas fueron jugadas en tres agencias de tómbola de Paraná, una en Nogoyá, una en Gualeguaychú y otra en Concordia.

En la modalidad Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron: 35-25-07-15-41-13. En esta oportunidad hubo 74 ganadores y cada uno se llevó un premio de $ 4.270.295,37.

Cómo quedaron los otros pozos

En el resto de las modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos millonarios quedaron vacantes. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, para el próximo sorteo, habrá en juego un total estimado de 8.300 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron los números 34-02-42-04-28-27. No hubo ganadores y el pozo acumulado para este miércoles asciende a $ 3.865.441.640.

En tanto, en La Segunda los números favorecidos fueron 03-16-38-45-42-06. Tampoco se registraron ganadores y el próximo sorteo pondrá en juego $ 1.127.287.933.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 38-25-28-24-16-34. Al no haber ganadores, el pozo acumulado para el sorteo del miércoles será de $ 2.226.959.568.

En el Pozo Extra hubo 192 ganadores con seis aciertos que se llevarán $ 677.083,33.