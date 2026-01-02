El próximo feriado marcará el primer fin de semana largo del año: cuándo será

2 de Enero de 2026

Primer fin de semana largo de 2026. Con un total de 19 días festivos, el calendario 2026 en Argentina ofrece múltiples posibilidades para planificar escapadas y disfrutar del tiempo libre.

El calendario de feriados 2026, incluye 12 fines de semana largos y la incorporación de tres días no laborables con fines turísticos.

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 164/2025, estableció tres jornadas no laborables “con fines turísticos” que se suman a los feriados inamovibles y trasladables.

Tras Año Nuevo, celebrado el jueves 1 de enero, el próximo feriado destacado en el calendario será el Carnaval, que marca también el primer fin de semana largo del año. Esta celebración tendrá lugar el lunes 16 y martes 17 de febrero, dos días inamovibles que, al unirse con el fin de semana previo, ofrecerán un descanso de cuatro días consecutivos.

Además, el regreso del feriado de Carnaval al calendario oficial en 2010, tras su suspensión durante la dictadura, marcó un hito en la recuperación de las tradiciones populares en el país.

Todos los feriados y días no laborables de 2026, mes a mes

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval.

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Fines de semana largos confirmados en 2026

14 al 17 de febrero: Carnaval (4 días).

21 al 24 de marzo: Día de la Memoria (4 días).

2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días).

1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días).

23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días).

13 al 15 de junio: Güemes (3 días).

9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días).

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Cuáles son los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Estas fechas buscan extender los descansos y fomentar el movimiento turístico en distintos puntos del país.

Diferencia entre feriado y día no laborable

La diferencia entre ambos conceptos es clave desde el punto de vista laboral:

Feriado: es obligatorio. Si se trabaja, corresponde pago doble, según la Ley de Contrato de Trabajo.

Día no laborable: queda a criterio del empleador. Si se trabaja, no se paga extra.

Esta distinción impacta tanto en la organización de las empresas como en la remuneración de los trabajadores.