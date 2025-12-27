Feriados 2026 al detalle: cuándo serán los fines de semana largos, los puentes turísticos y los extralargos

Los feriados 2026 y los fines de semana largos que tendrá el calendario argentino ya quedaron oficialmente definidos tras la publicación de la Resolución 164/2025, que estableció los días no laborables con fines turísticos para el año próximo.

Con esta decisión, el Gobierno nacional cerró el esquema de descansos extendidos que combinarán feriados inamovibles, trasladables y puentes turísticos, generando múltiples oportunidades para escapadas y viajes dentro del país.

El anuncio fue realizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y se encuadra en lo previsto por la Ley N° 27.399, que habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días no laborables al año con el objetivo de promover la actividad turística.

Estas jornadas deben coincidir con lunes o viernes y ser definidas con antelación al cierre del año calendario, requisito que fue cumplido con la publicación en el Boletín Oficial.

Tres puentes turísticos y fines de semana extralargos

Para 2026, el Gobierno resolvió incorporar tres días no laborables que funcionarán como “puentes turísticos” y permitirán conformar fines de semana de cuatro días consecutivos. Las fechas elegidas fueron:

-Lunes 23 de marzo, que se unirá al feriado inamovible del martes 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. De esta manera, se conformará un fin de semana extralargo desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

-Viernes 10 de julio, que se acoplará al jueves 9 de julio, Día de la Independencia, generando un descanso extendido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

-Lunes 7 de diciembre, que antecederá al martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, dando lugar a un fin de semana XL que irá del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

A estos tres fines de semana extralargos se suman otros períodos destacados del calendario, como el Carnaval, que en 2026 se celebrará del sábado 14 al martes 17 de febrero, y la Semana Santa, que se extenderá del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Fines de semana largos de tres días

Además de los descansos de cuatro días, el calendario 2026 contará con varios fines de semana de tres jornadas consecutivas, producto de feriados que coincidirán directamente con lunes o viernes. El primero se dará en mayo, cuando el Día del Trabajador, el viernes 1°, permitirá un descanso hasta el domingo 3.

Ese mismo mes habrá otro fin de semana largo con el 25 de Mayo, Día de la Revolución de Mayo, que es inamovible y en 2026 caerá lunes. En junio, el feriado trasladable en conmemoración del General Martín Miguel de Güemes se celebrará el lunes 15, generando otro descanso extendido.

El esquema se repetirá en agosto con el lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín; en octubre con el lunes 12, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y en noviembre con el lunes 23, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20.

Finalmente, diciembre también tendrá un fin de semana largo adicional, ya que Navidad caerá viernes, permitiendo un descanso de tres días del 25 al 27.

Listado de fines de semana largos de 2026

De acuerdo al calendario oficial, los fines de semana de tres días serán:

-Mayo: viernes 1, sábado 2 y domingo 3; y sábado 23, domingo 24 y lunes 25.

-Junio: sábado 13, domingo 14 y lunes 15.

-Agosto: sábado 15, domingo 16 y lunes 17.

-Octubre: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.

-Noviembre: sábado 21, domingo 22 y lunes 23.

-Diciembre: viernes 25, sábado 26 y domingo 27.

Mes por mes: cómo queda el calendario

El esquema anual comenzará en enero, con el feriado de Año Nuevo el jueves 1. En febrero, el Carnaval ofrecerá uno de los primeros fines de semana XL. Marzo concentrará otro descanso extendido con el puente turístico del lunes 23 y el feriado del 24.

En abril, Semana Santa volverá a generar un fin de semana largo desde el jueves 2, fecha que coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Mayo será uno de los meses con más días de descanso, al combinar dos fines de semana largos.

Durante el invierno, junio y julio ofrecerán nuevas oportunidades de escapadas, con el feriado de Güemes y el fin de semana XL por el Día de la Independencia.

En agosto, octubre y noviembre se mantendrán los descansos de tres días, mientras que diciembre cerrará el año con un fin de semana extralargo y la celebración de Navidad.

Feriado o día no laborable: una diferencia clave

Desde el Gobierno recordaron que existe una diferencia sustancial entre feriados nacionales y días no laborables. En los feriados rigen las normas de descanso dominical, lo que implica el pago doble en caso de trabajar.

En cambio, en los días no laborables con fines turísticos, la decisión de otorgar o no el descanso queda a criterio del empleador y la jornada se abona como un día habitual.

La confirmación temprana del calendario 2026 permite que sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte planifiquen su actividad con mayor previsibilidad, al tiempo que brinda a los trabajadores y a las familias una herramienta clave para organizar vacaciones, escapadas y descansos prolongados a lo largo del año.