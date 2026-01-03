El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante

El Quini 6 vuelve a ser protagonista en el arranque del 2026 con un pozo millonario que despierta el interés de jugadores de todo el país. El próximo sorteo, correspondiente al concurso Nº 3336, pondrá en juego un monto estimado de 9.700 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más importantes de los últimos tiempos.

Este será el primer Quini 6 del año y se llevará a cabo el domingo 4 de enero a partir de las 21.15. El sorteo podrá seguirse en vivo a través de distintas señales de televisión, como Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, además del canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La expectativa creció luego de que en el sorteo especial de Año Nuevo, el Nº 3335 realizado el 31 de diciembre, quedaran vacantes los pozos mayores de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, lo que permitió que el monto acumulado aumentara de manera considerable para esta nueva edición.

Un pozo acumulado que ilusiona a miles de jugadores

Si bien en el último sorteo no hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades, sí se registraron premios importantes para quienes lograron cinco y cuatro números correctos, además de los ganadores en la modalidad Siempre Sale. Esta combinación de resultados alimentó el pozo que ahora se pone en juego.

Foto: Archivo Elonce.

Desde la Lotería de Santa Fe destacaron que el Quini 6 mantiene su condición de juego poceado, lo que significa que el dinero destinado a premios depende directamente de lo recaudado en cada edición. Por eso, cuando no hay ganadores, los montos crecen de forma exponencial.

El atractivo del Quini 6 no solo pasa por los premios, sino también por su tradición. El juego funciona de manera ininterrumpida desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina, con sorteos semanales que concentran la atención de millones de apostadores.

Qué es el Quini 6 y cómo se juega

El Quini 6 consiste en elegir seis números de un total de 46, que van desde el 00 hasta el 45 inclusive. Con una sola jugada, el apostador puede participar en distintas modalidades: Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

Durante el sorteo se realizan varias extracciones. En la modalidad Tradicional se extraen seis bolillas, y luego otras seis diferentes para La Segunda del Quini. En la Revancha y en Siempre Sale también se extraen seis números en cada caso.

Foto: Archivo Elonce.

El premio mayor se obtiene al acertar los seis números en cualquiera de las modalidades, aunque también se entregan premios por cinco y cuatro aciertos, lo que amplía las posibilidades de ganar y explica su enorme popularidad.

Hasta cuándo se puede jugar y cuánto cuesta la apuesta

Las apuestas del Quini 6 se realizan en las agencias oficiales de lotería y quiniela de todo el país. El valor actualizado del boleto es de $3.000, que incluye Tradicional y La Segunda ($1.500), Revancha ($750) y Siempre Sale ($750).

La venta de apuestas para el sorteo del domingo 4 de enero se cierra el sábado a las 20, aunque el horario puede variar según la jurisdicción. En cada jugada, el apostador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos desde las 21.15 y puede seguirse en vivo por el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.