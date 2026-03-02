El Gobierno nacional reiteró a los gremios que los salarios docentes son responsabilidad de las provincias

En medio del paro docente que afectó a 15 provincias, el Gobierno nacional se reunió con sindicatos y sostuvo que los salarios son responsabilidad de las jurisdicciones. Habrá un nuevo encuentro la próxima semana.
El Gobierno nacional se reunió con los gremios docentes y reiteró que los salarios son responsabilidad de las provincias en el marco del paro que marcó el inicio del ciclo lectivo 2026 y que impactó en 15 distritos del país. La medida de fuerza impidió el normal regreso a clases de millones de estudiantes en distintas jurisdicciones.
El encuentro se realizó este lunes a través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en una reunión que convocó al Consejo Federal de Educación y a los principales sindicatos docentes. Desde el Ejecutivo indicaron que la convocatoria respondió a la vigencia de una medida cautelar dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, durante la reunión “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.
Reclamos y nuevo encuentro
La cartera que conduce Sandra Pettovello confirmó que las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro la próxima semana para continuar con el diálogo.
El paro docente se sintió con fuerza en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
Entre los principales reclamos sindicales se reiteraron la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el refuerzo del presupuesto educativo y una recomposición salarial acorde al ritmo inflacionario.
Impacto político y escenario nacional
Uno de los distritos donde la medida tuvo mayor impacto fue la provincia de Buenos Aires, en la antesala del discurso de apertura de sesiones ordinarias. Allí, el gobernador Axel Kicillof enfrentó el inicio del ciclo lectivo con conflicto gremial, algo que no había ocurrido desde el comienzo de su gestión en 2019.
El escenario nacional volvió a poner en debate el esquema de financiamiento educativo y el rol de la Nación en la negociación salarial docente, en un contexto de tensión fiscal y desaceleración económica, publicó Infobae.
Mientras tanto, el Gobierno sostuvo que continuará promoviendo instancias de diálogo institucional, aunque dejó en claro que la definición de salarios corresponde a cada provincia. El desarrollo de la próxima reunión será clave para determinar si se encauza la negociación o si persisten las medidas de fuerza en el sistema educativo argentino.