El Gobierno modificó las normas para la venta de cascos y protecciones balísticas

El Registro Nacional de Armas oficializó una modificación en el sistema de certificación de chalecos antibalas, blindajes y cascos de protección, con el objetivo de simplificar controles y adaptar el régimen argentino a estándares internacionales.

La medida fue establecida a través de la Resolución 24/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según se explicó, la actualización permitirá comercializar productos certificados en el exterior sin necesidad de repetir ensayos balísticos dentro del país.

El nuevo esquema alcanza a chalecos antibalas, blindajes opacos y transparentes y también a distintos modelos de cascos utilizados como elementos de protección.

Qué cambios implementó el RENAR

Hasta ahora, todos los productos debían atravesar procesos de homologación bajo normas propias del RENAR, incluso cuando ya contaban con certificaciones internacionales reconocidas.

Con la nueva reglamentación, podrán comercializarse equipos que tengan certificaciones bajo estándares NIJ, VPAM, Home Office y EN, sin necesidad de realizar nuevos controles locales.

Chaleco balísticos.

Desde el organismo señalaron que el sistema anterior generaba duplicación de ensayos y aumentaba los costos tanto para fabricantes como para importadores de chalecos y cascos de seguridad.

Además, la resolución amplió el universo de laboratorios habilitados para emitir informes técnicos, incorporando entidades reconocidas por el Organismo Argentino de Acreditación y laboratorios extranjeros de países con convergencia regulatoria con Argentina.

Nuevas normas técnicas y exportaciones

En paralelo, el RENAR aprobó nuevas normas técnicas específicas para distintos productos vinculados a la protección balística.

Entre ellas aparece por primera vez una regulación dedicada exclusivamente a cascos antibalas, además de otras disposiciones vinculadas a protecciones corporales y blindajes.

A partir de estas normas también se crearán registros oficiales de productos certificados, que funcionarán como referencia nacional para la comercialización de este tipo de equipamiento.