El error que transformó a una moneda de oro de 2,5 pesos de 1881 en un tesoro de USD 70.000

La moneda de oro de 2,5 pesos de 1881 es una de las piezas más raras y valiosas de la numismática argentina, con precios de hasta USD 70.000.
La moneda de oro de 2,5 pesos de 1881 ocupa un lugar único en el universo de la numismática argentina. Se trata de una pieza que, lejos de haber sido masivamente distribuida, adquirió un carácter mítico debido a un error normativo que limitó su producción a niveles mínimos. Este hecho la transformó en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo, con valores que hoy alcanzan los USD 70.000 en el mercado especializado.
El fenómeno no es aislado. En los últimos años, el interés por las monedas nacionales creció notablemente entre los argentinos, impulsado en parte por publicaciones en plataformas digitales que ofrecían monedas de 1 peso acuñadas en Inglaterra en 1995 con errores en su reverso. Estas piezas llegaron a cotizar hasta $50.000, despertando la curiosidad por otros ejemplares históricos.
En ese contexto, los coleccionistas comenzaron a mirar más allá de los errores contemporáneos y dirigieron su atención hacia monedas antiguas con valor patrimonial. Allí es donde la moneda de oro de 2,5 pesos de 1881 se posiciona como una de las más extraordinarias, no solo por su escasez, sino también por su historia.
Un error que creó una leyenda
Los numismáticos —expertos y aficionados del coleccionismo de monedas— conocen bien el peso histórico de estas piezas. Entre las más reconocidas se encuentran los “Argentinos de Oro”, monedas de 5 pesos acuñadas entre 1881 y 1896, comparables en tamaño y peso a las libras esterlinas. Sin embargo, su relativa abundancia las deja en segundo plano frente a su “hermana menor”.
La historia de esta rareza se remonta a 1875, cuando el Congreso Nacional estableció un nuevo sistema monetario basado en oro y plata. Con la inauguración de la Casa de Moneda en 1881, se inició la producción de monedas bajo diseños del artista francés Eugene Oudiné. La normativa incluía la acuñación de piezas de 2,5 pesos en oro, pero su implementación resultó problemática.
Mientras que los “Argentinos de Oro” se produjeron en millones de unidades, la versión de menor denominación quedó atrapada en inconsistencias legales que limitaron su fabricación a un puñado de ejemplares.
Producción limitada y destino incierto
Muchas monedas de oro circularon durante décadas o quedaron resguardadas como reserva de valor en instituciones financieras. Durante los años noventa, el Banco Central vendió parte de estas reservas en colecciones completas que hoy multiplicaron su valor. Sin embargo, la moneda de oro de 2,5 pesos de 1881 nunca formó parte de esas operaciones debido a su escasez extrema.
Según el especialista Ariel Dabbah, existen solo nueve ejemplares conocidos: tres en colecciones privadas, cinco en museos o instituciones públicas y uno cuyo paradero sigue siendo un misterio. Esta distribución convierte su adquisición en una tarea prácticamente imposible.
En 1884 se intentó retomar su producción, pero nuevamente los obstáculos normativos limitaron la acuñación a apenas 421 unidades. En total, entre ambos intentos, se fabricaron solo 430 monedas de esta denominación.
Un tesoro fuera de alcance
En el mercado actual, las monedas de 1884 pueden encontrarse ocasionalmente, con valores que oscilan entre USD 5.000 y USD 12.000. Sin embargo, las piezas de 1881 representan otro nivel de exclusividad. Su precio estimado ronda los USD 70.000, aunque su valor real depende de negociaciones privadas y del estado de conservación.
La dificultad para acceder a una de estas monedas no es solo económica. Como explicó Dabbah: “es probable que aun teniendo el dinero a mano no le alcance la vida para esperar, porque tan solo hay tres piezas en manos privadas, otras cinco en museos o instituciones públicas y una novena que aún se desconoce su paradero”.
El renovado interés por la numismática refleja una tendencia más amplia: la búsqueda de activos tangibles en contextos de incertidumbre económica. En ese escenario, no solo es una pieza histórica, sino también un símbolo de exclusividad absoluta dentro del coleccionismo argentino.