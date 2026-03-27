Se viene el Campeonato Nacional de Sóftbol “Gustavo Godoy”: 31 equipos competirán en canchas de toda la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
El próximo fin de semana largo se desarrollará en Paraná el Campeonato Nacional de Sóftbol “Gustavo Godoy”, con equipos de todo el país y de otros países invitados.
El próximo fin de semana largo se viene la vigésima séptima edición del Campeonato Nacional de Sóftbol “Gustavo Godoy”. El evento tendrá lugar en Paraná y contará con la participación de 31 equipos, incluyendo clubes de todo el país y representantes de Chile y Uruguay. “Nos sentimos muy contentos por homenajear a Gustavo Godoy, que sigue en actividad y es entrenador de Patronato”, destacó Fabián Medina, presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol.
Un torneo federal y con proyección internacional
“Sin lugar a duda es el más federal de toda Argentina porque se dan cita equipos de norte a sur y de oeste a este. Este año vamos a tener la presencia de un equipo de Chile y un equipo de la República Oriental del Uruguay. Con muchas expectativas y muchas ganas de empezar”, agregó Medina.
Los partidos se jugarán en siete canchas de Paraná más la cancha de Oro Verde, Estudiantes, Patronato, Don Bosco, CEF, Estadio Mundialista y Talleres. “No hay ningún pretexto para no ver sóftbol porque en toda la ciudad va a haber partidos”, señaló el dirigente.
En cuanto a la participación local, Medina señaló: “La mayoría de los equipos paranaenses están en la zona campeonato”.
Lanzamiento rápido y glorias mundiales en acción
Sobre la particularidad del torneo, Medina aclaró: “En este torneo estarán nuestras glorias mundiales de las categorías U18, U23 y mayores, los campeones del mundo, con la particularidad de que defenderán los colores de sus clubes. Es muy interesante verlo, ya que permite la confraternidad entre todos los jugadores del país”.
“Todos los jugadores de Argentina vienen con sus clubes a encontrarse entre ellos y aquel jugador que no ha tenido la posibilidad de jugar con un jugador del mundo pueda tomar contacto con ellos y compartir un partido y un fin de semana”, agregó.
Los horarios y el acceso también fueron detallados: “La entrada es absolutamente gratis en todos los campos de juego. Los partidos arrancan a las 9 desde el jueves de la semana que viene y se jugarán en forma continuada”.