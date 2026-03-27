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Sociedad

Salarios pretendidos en Argentina: cuánto consideran necesario ganar para “vivir bien” rubro por rubro

Los salarios pretendidos en Argentina reflejan cuánto consideran necesario ganar los trabajadores para “vivir bien”, según el rubro en que se desempeñan.

27 de Marzo de 2026
Según infome de Bumeran.
Según infome de Bumeran.

Los salarios pretendidos en Argentina reflejan cuánto consideran necesario ganar los trabajadores para “vivir bien”, según el rubro en que se desempeñan.

El mercado laboral se mantiene en constante ajuste y quienes buscan trabajo suelen actualizar sus pretensiones salariales para no perder poder adquisitivo. Según Bumeran, hay diferencias importantes entre rubros: mientras las posiciones gerenciales superan los $2,3 millones mensuales, sectores vinculados a atención al público, gastronomía o enfermería todavía se mantienen por debajo del millón de pesos en promedio.

 

El ranking de salarios pretendidos evidencia la creciente brecha entre posiciones jerárquicas y operativas, publicó Noticias Argentinas.

 

Entre los sectores con mayores expectativas aparecen áreas vinculadas a dirección, energía, finanzas e ingeniería, mientras que las posiciones de atención al cliente, gastronomía y enfermería mantienen cifras históricamente más bajas.

 

Rubros con sueldos pretendidos

En marzo de 2026, los sectores con mayores pretensiones salariales en Argentina son:

Gerencia y Dirección General: $2.300.888

Minería, Petróleo y Gas: $1.975.031

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.882.872

Ingeniería Civil y Construcción: $1.779.613

Ingenierías: $1.686.723

Recursos Humanos y Capacitación: $1.690.877

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.555.324

Seguros: $1.521.808

Marketing y Publicidad: $1.457.103

Sociología / Trabajo Social: $1.453.217

Comercial, Ventas y Negocios: $1.442.131

Producción y Manufactura: $1.423.652

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.384.199

Abastecimiento y Logística: $1.327.348

Diseño: $1.271.956

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.205.127

Departamento Técnico: $1.209.426

Salud, Medicina y Farmacia: $1.154.708

Educación, Docencia e Investigación: $1.152.898

Secretarias y Recepción: $1.066.036

Oficios y Otros: $1.035.752

Enfermería: $1.033.319

Gastronomía y Turismo: $975.763

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $916.060

Legales: $1.050.306

Aduana y Comercio Exterior: $1.584.488

 

De manera general, el promedio de salarios pretendidos se concentra entre $1,2 millones y $1,7 millones mensuales, mientras que quienes aspiran a posiciones jerárquicas o especializadas proyectan ingresos cercanos o superiores a los $2 millones, consolidando la brecha entre niveles operativos, técnicos y directivos.

Temas:

ranking salarios rubros trabajo
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