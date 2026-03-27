Salarios pretendidos en Argentina: cuánto consideran necesario ganar para “vivir bien” rubro por rubro

Los salarios pretendidos en Argentina reflejan cuánto consideran necesario ganar los trabajadores para “vivir bien”, según el rubro en que se desempeñan.
El mercado laboral se mantiene en constante ajuste y quienes buscan trabajo suelen actualizar sus pretensiones salariales para no perder poder adquisitivo. Según Bumeran, hay diferencias importantes entre rubros: mientras las posiciones gerenciales superan los $2,3 millones mensuales, sectores vinculados a atención al público, gastronomía o enfermería todavía se mantienen por debajo del millón de pesos en promedio.
El ranking de salarios pretendidos evidencia la creciente brecha entre posiciones jerárquicas y operativas, publicó Noticias Argentinas.
Entre los sectores con mayores expectativas aparecen áreas vinculadas a dirección, energía, finanzas e ingeniería, mientras que las posiciones de atención al cliente, gastronomía y enfermería mantienen cifras históricamente más bajas.
Rubros con sueldos pretendidos
En marzo de 2026, los sectores con mayores pretensiones salariales en Argentina son:
Gerencia y Dirección General: $2.300.888
Minería, Petróleo y Gas: $1.975.031
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.882.872
Ingeniería Civil y Construcción: $1.779.613
Ingenierías: $1.686.723
Recursos Humanos y Capacitación: $1.690.877
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.555.324
Seguros: $1.521.808
Marketing y Publicidad: $1.457.103
Sociología / Trabajo Social: $1.453.217
Comercial, Ventas y Negocios: $1.442.131
Producción y Manufactura: $1.423.652
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.384.199
Abastecimiento y Logística: $1.327.348
Diseño: $1.271.956
Naviero, Marítimo y Portuario: $1.205.127
Departamento Técnico: $1.209.426
Salud, Medicina y Farmacia: $1.154.708
Educación, Docencia e Investigación: $1.152.898
Secretarias y Recepción: $1.066.036
Oficios y Otros: $1.035.752
Enfermería: $1.033.319
Gastronomía y Turismo: $975.763
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $916.060
Legales: $1.050.306
Aduana y Comercio Exterior: $1.584.488
De manera general, el promedio de salarios pretendidos se concentra entre $1,2 millones y $1,7 millones mensuales, mientras que quienes aspiran a posiciones jerárquicas o especializadas proyectan ingresos cercanos o superiores a los $2 millones, consolidando la brecha entre niveles operativos, técnicos y directivos.