Un docente recibió un piedrazo en medio de la marcha docente en Paraná

Un ataque con piedras en Paraná generó momentos de tensión este viernes por la tarde, en el marco de la movilización de antorchas encabezada por docentes en el centro de la ciudad. Durante la protesta, manifestantes denunciaron que fueron agredidos con objetos contundentes arrojados desde las alturas de un edificio.

El episodio fue registrado por los propios participantes de la marcha, quienes capturaron imágenes del momento posterior a la agresión y de las lesiones sufridas por uno de los docentes. La situación provocó alarma entre los presentes, que repudiaron el hecho en medio de la concentración.

Según pudo saberse, uno de los manifestantes resultó herido a raíz del impacto de las piedras. El docente sufrió lesiones en el rostro y también en uno de sus brazos, por lo que debió recibir asistencia tras el incidente.

Tensión en plena movilización

El ataque con piedras en Paraná ocurrió mientras se desarrollaba la marcha en reclamo por mejoras salariales y en rechazo a medidas del Gobierno provincial. La movilización, que había transcurrido de manera pacífica hasta ese momento, se vio abruptamente alterada por la agresión.

Testigos señalaron que los objetos fueron arrojados desde un edificio ubicado en la zona céntrica, lo que generó incertidumbre y preocupación entre quienes participaban de la protesta. Algunos docentes intentaron identificar el origen exacto del ataque, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

El hecho fue rápidamente difundido en redes sociales, donde circularon imágenes de las heridas y mensajes de repudio hacia lo ocurrido durante la jornada de protesta.