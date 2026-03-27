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Hasta este viernes se puede visitar la exposición de Malvinas en Sala Mayo

La exposición sobre la Guerra de Malvinas se realiza hasta este viernes a las 19 en la Sala Mayo. La entrada es libre y gratuita. Incluye muestras de equipos y también información sobre carreras y reclutamiento militar.

27 de Marzo de 2026
Muestra en Sala Mayo
Muestra en Sala Mayo

REDACCIÓN ELONCE

La exposición sobre la Guerra de Malvinas se realiza hasta este viernes a las 19 en la Sala Mayo. La entrada es libre y gratuita. Incluye muestras de equipos y también información sobre carreras y reclutamiento militar.

La exposición sobre la Guerra de Malvinas se realiza hasta este viernes a las 19 en la Sala Mayo. La entrada es libre y gratuita.

 

Emerio Peltzer, veterano, explicó a Elonce que “cuando fue el tema de Malvinas, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en Tierra del Fuego, en el batallón de Infantería y Marina. Hacía un año que estábamos en instrucción, así que de ahí nos llevaron a Malvinas. Llegué a las islas el 6 de abril y regresé el 20 de junio”.

 

Sobre la experiencia vivida, expresó que “se me vienen a la memoria muchas cosas. Si bien es algo que uno nunca se va a olvidar, se vienen muchos recuerdos. En una guerra siempre hay momentos de risa con los compañeros y hay momentos muy tristes, se junta todo”.

 

 

La exposición incluye una muestra de equipos de comunicación utilizados en el conflicto. A quienes visitan la muestra se les explica cómo se usaban y sus características específicas.

 

“Es un orgullo exponer estas cosas para la gente civil que no tiene los conocimientos que nosotros poseemos dentro del cuartel o no conoce todos los componentes. Es bueno exhibir y que se conozca”, indicaron.

 

La jornada incluye también información sobre carreras y reclutamiento militar. La sargento primero, Céspedes, del Comando de Brigada, explicó: “Aprovechamos esta jornada de puertas abiertas, como también la feria de carreras, para promocionar nuestra institución. Ofrecemos nuestra propuesta a los que ya están por terminar la escuela. Les ofrecemos cómo se pueden incorporar al Colegio Militar de la Nación, a la Escuela de Oficiales o una incorporación regional como soldados voluntarios. Le entregamos un folleto donde se explican brevemente todos los requisitos para entrar y les damos una orientación. Les explicamos que nosotros estamos en calle Avenida Ejército y Rey Vertiz. En el caso de que tengan alguna duda se pueden acercar ahí, de 8 a 12. Se anota todo el año para incorporarse como soldado voluntario”.

 

 

Respecto a la duración de las carreras, agregó: “En el Colegio Militar de la Nación se plantea una duración de 4 años y en la Escuela de Suboficiales, una duración de 2 años”.

 

Sobre la vida dentro del instituto, precisó: “Cuando uno se incorpora a algún instituto militar queda alojado de lunes a viernes. Solamente si tiene algún familiar o apoderado, puede ir a descansar a su casa los fines de semana”. Elonce.com

 

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