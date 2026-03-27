Paraná celebra los 40 años del programa “Todas las Manos” y su legado cultural

REDACCIÓN ELONCE
Paraná celebra los 40 años del programa “Todas las Manos”, una iniciativa que embellece espacios públicos con murales y fortalece el vínculo entre el arte y la comunidad.
Paraná celebra los 40 años del programa “Todas las Manos”, una iniciativa que ha dejado una huella profunda en la identidad cultural de la ciudad mediante intervenciones artísticas en el espacio público. A lo largo de cuatro décadas, el equipo ha trabajado de manera sostenida pintando murales en diferentes puntos, acercando el arte a los vecinos.
En diálogo con Elonce, el director Sergio Damonte destacó la vigencia de la propuesta: “Es un logro que un programa dentro del área de Cultura haya tenido tanta vigencia”. La continuidad en el tiempo es uno de los aspectos más valorados de la iniciativa.
Consultado sobre las claves de este recorrido, Damonte subrayó: “Trabajo, trabajo y, sobre todo, dar o brindar arte a la sociedad nuestra achicando las distancias entre el público observador y el arte en la calle. Ese es nuestro metier”.
El arte como identidad en los barrios
Por su parte, el trabajador del programa Alejandro Barzola remarcó el impacto social de las obras: “El trabajo se ve en la calle y permanece allí, porque la gente se encariña con él. Desde que estoy, por lo menos, no ha habido ningún trabajo vandalizado, y eso es muy importante: la gente lo adopta en los barrios y en toda la ciudad”.
La dinámica del programa combina demandas comunitarias con propuestas propias. “La idea es poder complacer todos los pedidos que nos envían las comisiones barriales, los vecinos, las asociaciones”, explicó Damonte.
En ese marco, uno de los proyectos más recientes es “Mística Costera”, desarrollado en Puerto Sánchez. “Trabajamos la temática costera, flora, fauna y la cultura en general del barrio”, detalló el director.
Proyectos que dejan huella
Sobre el origen de esta iniciativa, Damonte recordó: “Este proyecto comenzó a cranearse durante la pandemia. En aquel momento trabajábamos con distancia social y empezamos a desarrollarlo por el vínculo que creamos con la gente del barrio”.
El programa también ha impulsado obras emblemáticas en distintos puntos de la ciudad. “A lo largo de estos 40 años fueron muchos, pero podría mencionar por los 50 años del túnel”, señaló Damonte.
Asimismo, destacó intervenciones más recientes: “Por ejemplo, hace poco inauguramos un mural en el frente de la escuela Cesáreo Bernaldo de Quirós para hacer una referencia a nuestro pintor más emblemático de Entre Ríos”.
Un aniversario con nuevos desafíos
Actualmente, el equipo está integrado por ocho personas, de las cuales seis trabajan directamente en la realización de murales.
Respecto al presente del arte urbano, Damonte consideró: “Paraná tiene un capital de pintura mural bastante importante porque no es frecuente ver este tipo de disposición”.
En el marco del aniversario, ya se preparan actividades especiales y confirmaron que se realizará en un espacio emblemático de la ciudad. "Será el 5 de agosto, porque el programa nació un 5 de agosto de 1986. Entre esas celebraciones está pautado hacer una obra de auto homenaje. En el Juan L. Ortiz, les adelantamos, que es un lugar muy emblemático y muy vinculado al programa, muy querido para nosotros".