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Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, Argentina le gana 2-0 a Mauritania

En La Bombonera, Argentina juega el primero de sus dos partidos amistosos frente a Mauritania con la aparición del defensor entrerriano, Marcos Senesi, entre los titulares.

27 de Marzo de 2026
Argentina busca la victoria en casa.
Argentina busca la victoria en casa. Foto: La Nación.

En La Bombonera, Argentina juega el primero de sus dos partidos amistosos frente a Mauritania con la aparición del defensor entrerriano, Marcos Senesi, entre los titulares.

La Selección Argentina disputa el primer amistoso de esta fecha FIFA frente a Mauritania en La Bombonera desde las 20:15 horas.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

44 MINUTOS: ¡GRAN ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero marplatense contuvo sin dar rebote un tiro de Oumar Ngom en el área.

 

35 minutos: Nico Paz acarició su doblete

El español nacionalizado argentino agarró mordida la pelota en el área y el avance terminó en las manos de Mamadou Diop.

 

31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!

Con una gran pegada, la pelota pasó por la barrera de la defensa de Mauritania y el futbolista firmó su primer tanto con la Albiceleste.

 

 

26 minutos: respondió Argentina

Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.

 

20 minutos: avance de Mauritania

Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.

 

17 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Una gran combinación entre Nahuel Molina y Thiago Almada permitió que el lateral saque un centro rasante para que Enzo Fernández ponga el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni.

 

 

14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop

El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.

 

10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque

El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

 

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.

Temas:

Argentina Mauritania Amistoso
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