Con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, Argentina le gana 2-0 a Mauritania

En La Bombonera, Argentina juega el primero de sus dos partidos amistosos frente a Mauritania con la aparición del defensor entrerriano, Marcos Senesi, entre los titulares.
La Selección Argentina disputa el primer amistoso de esta fecha FIFA frente a Mauritania en La Bombonera desde las 20:15 horas.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 MINUTOS: ¡GRAN ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!
El arquero marplatense contuvo sin dar rebote un tiro de Oumar Ngom en el área.
35 minutos: Nico Paz acarició su doblete
El español nacionalizado argentino agarró mordida la pelota en el área y el avance terminó en las manos de Mamadou Diop.
31 MINUTOS: ¡GOLAZO DE NICO PAZ!
Con una gran pegada, la pelota pasó por la barrera de la defensa de Mauritania y el futbolista firmó su primer tanto con la Albiceleste.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco 👏 Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn 🎙 pic.twitter.com/cjHKA1TuR0— telefe (@telefe) March 27, 2026
26 minutos: respondió Argentina
Una combinación de toques entre Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez terminó con un remate de Enzo Fernández a las manos de Diop.
20 minutos: avance de Mauritania
Brahima Keita aprovechó un despeje defensivo de Argentina para lanzar un derechazo a distancia que se perdió a metros del palo derecho del Dibu Martínez.
17 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!
Una gran combinación entre Nahuel Molina y Thiago Almada permitió que el lateral saque un centro rasante para que Enzo Fernández ponga el 1-0 a favor del equipo que dirige técnicamente Lionel Scaloni.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪 Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn 🎙 pic.twitter.com/EdramBPEmI— telefe (@telefe) March 27, 2026
14 minutos: primera atajada de Mamadou Diop
El arquero mauritano despejó un centro a baja altura de Nicolás González en el área y el balón fue rechazado al córner por un jugador de campo del elenco africano.
10 minutos: abrumador monopolio de Argentina en este arranque
El equipo de Lionel Scaloni maneja la pelota de un lado a otro en busca de espacios para romper el planteo defensivo de Mauritania.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Aly ABeid, Lamine Ba, Jorndan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa, Beyatt Lekoueiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita y Mamadou Diallo.