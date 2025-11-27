El conductor que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz quedó libre tras pagar una millonaria fianza

El conductor que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz, Buenos Aires, el pasado 31 de octubre obtuvo la excarcelación tras abonar una millonaria fianza. Michael Jean Carballo, imputado por doble homicidio culposo y lesiones, pagó 13 millones de pesos y ofreció como garantía el automóvil de su padre, un Volkswagen Golf valuado en aproximadamente 15 millones. La decisión de la Justicia permitió que el hombre regresara a su hogar mientras continúa la investigación en su contra.

El accidente ocurrió en el cruce de las rutas 197 y Mendoza, cuando Carballo embistió de lleno el Renault 12 en el que viajaban Miguel Benítez y su esposa Eliana Ramírez. La pareja murió en el acto, mientras que los tres hijos de la pareja, quienes viajaban con ellos, sobrevivieron, aunque con lesiones graves. Eliana, la hija más pequeña, fue la que sufrió las peores heridas, pero ya fue dada de alta tras varios días de internación.

Condiciones de la excarcelación y el avance de la causa

A pesar de que el Tribunal consideró que no había "riesgos procesales", Carballo deberá cumplir con estrictas condiciones durante el proceso judicial. Entre ellas, deberá permanecer en su domicilio durante la mayor parte del tiempo y presentarse cada lunes en el tribunal. Además, estará siempre a disposición de la fiscalía para cualquier requerimiento adicional.

Marcelo Chumba, abogado de la familia de las víctimas, expresó su disconformidad con la decisión y apeló la excarcelación ante la Cámara. Sin embargo, la fiscal a cargo de la causa optó por no apelar la medida. El imputado podría enfrentar una pena de entre 3 y 6 años de prisión si es hallado culpable.

Cámaras de seguridad y la reconstrucción del accidente

El fatal choque fue registrado por las cámaras de seguridad del cruce donde ocurrió el siniestro. El Renault 12, conducido por Renzo Benítez, frenó inicialmente ante el semáforo en rojo, pero avanzó cuando la luz aún no había cambiado. Fue en ese preciso momento cuando Carballo, al volante de una camioneta negra, embistió con gran fuerza el vehículo, matando a la pareja en el acto. La tragedia dejó a tres niños huérfanos, quienes fueron atendidos inmediatamente tras el accidente.

Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad de José C. Paz, donde vecinos y allegados a las víctimas piden justicia. La familia de Benítez y Ramírez sigue enfrentando el dolor de la pérdida, mientras que los hijos de la pareja intentan superar las secuelas emocionales y físicas del accidente. (Con información de TN)