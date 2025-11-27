 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Estremecedor video

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo y quedó registrado  

El hecho tuvo lugar en Avenida Corrientes en el barrio porteño de Chacarita y quedó registrado por la cámara de seguridad del colectivo.  Imágenes sensibles.

27 de Noviembre de 2025
El fatal accidente quedó registrado
Un fatal accidente ocurrió en el cruce de Avenida Corrientes y Forest, y calle Jorge Newbery, a metros del Cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, cuando un colectivo embiste de frente a una mujer que cruzaba por una senda peatonal.

 

El accidente ocurrió el lunes a plena luz del día. Las cámaras de la unidad del transporte urbano registraron toda la secuencia antes del atropello. Momentos previos al accidente se ve al interno 1330 de la línea 76 detenerse en un semáforo en rojo.

 

El colectivero continúa la marcha y dobla en dirección a Avenida Lacroze, pero dejó de mirar hacia el frente para ver el espejo retrovisor izquierdo. Esta distracción hizo que no advirtiera la presencia de la mujer que estaba cruzando la calle por la senda peatonal. Fue allí cuando la atropelló de lleno.

 

Antes del impacto intentó clavar los frenos, pero no hubo tiempo de reacción y la mujer quedó tendida sobre la avenida. En el video se escuchan los lamentos desesperados del chofer: "No, no, no... por favor".

 

El dramático momento muestra a los pasajeros y al colectivero bajarse para asistir a la víctima que fue trasladada con politraumatismos al Hospital Pirovano donde finalmente murió producto del fuerte golpe.

 

Advertencia: imágenes muy sensibles

Temas:

Choque colectivo Mujer atropellada fatal accidente Chacarita Avenida Corrientes
