Ni Una Menos: a 11 años del femicidio de Chiara Páez, habrá movilizaciones en todo el país

Este miércoles 3 de junio se cumplen 11 años del movimiento “Ni Una Menos”, que surgió en el año 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe.

La madrugada del 10 de mayo de 2015, mientras gran parte de la ciudad santafesina de Rufino dormía, una adolescente de apenas 14 años desaparecía sin dejar rastros. Se llamaba Chiara Páez. Era una chica alegre, de sonrisa amplia, estudiante, hija, hermana y amiga. También estaba embarazada de pocas semanas.

Chiara Páez

Horas después, todo un pueblo comenzó a buscarla en forma desesperada. Nadie imaginaba que su cuerpo ya estaba oculto bajo tierra, enterrado en el patio de la casa de su novio. Tampoco que aquel crimen, cometido con una violencia estremecedora, terminaría convirtiéndose en un punto de inflexión para la sociedad argentina.

El asesinato de Chiara no fue un femicidio más. Fue el caso que atravesó al país entero. El que provocó indignación, dolor y una movilización inédita. El que dio origen al movimiento Ni Una Menos.

A once años del crimen, la historia sigue generando conmoción. Se trataba de una adolescente de 14 años con un embarazo de aproximadamente ocho semanas que había cambiado su vida. Chiara Albertina Páez vivía en Rufino, una ciudad de poco más de 20.000 habitantes ubicada en el extremo sur de Santa Fe. Su familia conocía la situación y había decidido acompañarla. Su estado, naturalmente, generaba incertidumbres y desafíos propios de la edad, pero Chiara quería seguir adelante. El progenitor del bebé era Manuel Mansilla, su novio, que tenía 16 años cuando comenzó la relación y 17 al momento del crimen.

Según reconstruyó la investigación judicial, el embarazo era motivo de tensiones. Mientras Chiara había encontrado apoyo en su entorno familiar y de sus seres queridos, en el círculo de Mansilla la noticia era vista como un problema. Con el paso de los meses surgirían elementos que revelarían la magnitud de esas presiones.

El sábado 9 de mayo de 2015, Chiara salió con amigas. Como cualquier adolescente, compartió momentos, conversó y pasó parte de la noche fuera de su casa. En algún momento les dijo que iba a encontrarse con Manuel. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando no regresó a su hogar, la preocupación comenzó a crecer rápidamente. Su familia intentó localizarla y al comprobar que no aparecía radicó la denuncia.

Rufino entero se movilizó. Vecinos, policías, familiares y amigos participaron de los rastrillajes. Mientras tanto, Manuel Mansilla actuaba como si nada hubiera ocurrido. Uno de los aspectos que más indignó posteriormente a los padres de Chiara fue la conducta del joven tras el asesinato: la mentira.

El crimen que hizo nacer Ni Una Menos

El homicidio de Chiara ocurrió en un contexto en el que los femicidios se acumulaban en las noticias, pero todavía no existía una reacción colectiva de la magnitud que vendría después. Su caso actuó como un detonante.

La imagen de una adolescente de 14 años embarazada, asesinada por su novio y enterrada en el patio de una casa resultó insoportable para millones de personas. La indignación se propagó por redes sociales, medios de comunicación, escuelas, universidades y organizaciones sociales. Entonces surgió una consigna. Simple. Contundente. Imposible de ignorar. Ni Una Menos.

Menos de un mes después del crimen, el 3 de junio de 2015, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país. La movilización fue histórica. Plazas colmadas. Avenidas desbordadas. Carteles con nombres de víctimas. Madres abrazadas. Jóvenes exigiendo cambios. Mujeres reclamando que la violencia machista dejara de ser una tragedia cotidiana. Aquella jornada marcó un antes y un después.

Movilizaciones en todo el país

Este miércoles habrá en todo el país movilizaciones por el 3J y se replicará en la ciudad de Paraná, con una convocatoria impulsada por la Asamblea Participativa de Mujeres junto a organizaciones sociales y feministas.

La jornada se desarrollará bajo la modalidad de paro activo y movilización, con actividades previstas durante todo el día para visibilizar la lucha contra la violencia de género.

Como parte de la convocatoria, las organizaciones invitaron a la ciudadanía a vestir prendas negras en señal de luto y protesta. Las actividades comenzarán a las 10 con un ruidazo y carteleada, una iniciativa que propone manifestarse desde los lugares de trabajo, hogares o espacios públicos mediante aplausos, bocinazos y publicaciones en redes sociales.

La movilización principal está prevista para las 15 y partirá desde Plaza 1° de Mayo con destino a Casa de Gobierno. Allí, a partir de las 16, se realizará un acto central y una asamblea abierta en la que se leerán documentos elaborados por las organizaciones participantes.