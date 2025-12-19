“El ángel de la bicicleta”: harán un fogón en memoria del entrerriano “Pocho” Lepratti a 24 años de su asesinato

REDACCIÓN ELONCE
Este jueves, a las 20, se llevará a cabo un fogón simbólico en honor a Claudio Pocho Lepratti, quien fue asesinado por la policía santafesina en 2001. La actividad se realizará en la Plazoleta del Pocho, en Rosario, y contará con diversas expresiones culturales.
Este jueves, a las 20, la ciudad de Rosario será el escenario de un evento cargado de significado: un fogón simbólico en homenaje a Claudio “Pocho” Lepratti, conocido como "el ángel de la bicicleta". La actividad tendrá lugar en la Plazoleta del Pocho, ubicada en la intersección de Boulevard Montoneras y Sarmiento, y busca recordar a este joven militante social, quien fue asesinado el 19 de diciembre de 2001 por la policía santafesina, en el contexto de la crisis social y económica que sacudió al país en ese entonces.
La jornada se caracterizará por una serie de actividades culturales, que incluyen imágenes, candombe, música y danzas folclóricas, con el objetivo de rendir tributo a su figura, cuyo asesinato se suma a las 38 muertes producidas durante esa crisis. En ese contexto, la represión policial se convirtió en una respuesta violenta ante el estallido social, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.
Un homenaje a la lucha y al compromiso social
En diálogo con LT11, Carolina Giuliano, una de las organizadoras del evento, expresó la importancia de recordar a Pocho como “una hormiga incansable, tan especial y tan necesaria”, y destacó la relevancia de continuar con el reclamo de memoria y justicia por su muerte. “No se puede dejar de luchar por la justicia. Recordar a Pocho es un acto de resistencia ante la injusticia”, afirmó Giuliano.
La organización también extendió la invitación a los vecinos y vecinas de la zona para que participen del encuentro, alentando a la comunidad a acercarse con su sillón y sumarse a este acto que busca, además de recordar, crear un espacio de reflexión y de expresión cultural en conjunto. "Es un acto por la memoria, por la justicia, para que la represión no sea la respuesta al hambre y al desempleo", aseguraron desde la organización.
Un símbolo que sigue vivo
A más de dos décadas de su trágica muerte, Lepratti sigue siendo un símbolo de lucha y compromiso social. Es recordado por su frase: "Dejen de tirar, hijos de puta. Acá hay chicos comiendo". Esas palabras fueron pronunciadas momentos antes de ser abatido por un disparo policial.
Nacido el 27 de febrero de 1966 en Concepción del Uruguay, Pocho Lepratti vivió en Santa Fe, donde estudió Derecho e ingresó como seminarista para convertirse en sacerdote. Sin embargo, su vida tomó un rumbo marcado por su trabajo comunitario y su implicación en causas sociales. La popularidad de su figura aumentó tras la canción "El ángel de la bicicleta", compuesta por Luis Gurevich e interpretada por León Gieco y Pibes Chorros, que le dio voz a la memoria colectiva de un país golpeado.