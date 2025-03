El abogado de Nahir Galarza consideró que la prisión perpetua a la joven "es una condena excesiva, injusta y desproporcionada"

Nahir Galarza brindó este jueves una entrevista desde la cárcel, en la que habló de su vida tras la ratificación de su condena a prisión perpetua, por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú y admitió ser la responsable del crimen, pese a que, en algún momento, hizo declaraciones que pusieron en duda lo establecido en el juicio.

En ese marco, aseguró que “me parece que es una condena muy injusta y tengo muchas cosas que decir”, dijo la joven. Y señaló: “Se supone que la Justicia debe ser justa para todos. Yo vivo con chicas en el penal con condenas por lo mismo que yo y ninguna tiene perpetua”.

Al respecto, su abogado defensor, Claudio Berón , dijo a Elonce que “hace un mes tomé la defensa. Nahir en esto tiene que tener un poco de paz en todo lo que es este baile mediático que venía teniendo hace un par de años. Yo fui abogado de ella en la parte administrativa, en lo que fue la Unidad Penal. En ese momento yo le aconsejé y no me quise meter en la parte jurídica por cuestiones de cómo estaba planteado. No comparto para nada lo que es la sentencia, tiene una condena totalmente excesiva, injusta, desproporcionada, inconstitucional”.

A partir de ahora “lo que queda por hacer es ver la ejecución de su pena, intentar hacer todas las cosas bien. Creo que en ese punto ha evolucionado mucho, viene haciendo grandes cambios, creo que se la nota muy madura e incluso en el reportaje que dio. Es importante cómo está encarando esta parte, está condenada y tiene que aceptarlo. Empezaremos a trabajar para que ella sepa de que no tiene que pasar toda la vida en la cárcel, sino aspirar a salir de ahí. Trataremos de ver las herramientas jurídicas para intentar lograr que ella pueda salir”.

Dijo que “en el caso de Nahir una perpetua es un disparate jurídico. Una perpetua a una chica de 19 años, por una cuestión de pareja, cuando uno a los 19 años está comenzando su vida. Afortunadamente una perpetua no es para toda la vida, hay otras herramientas jurídicas que tenemos que trabajar durante un tiempo. Es importante que ella haya hecho este cambio, incluso ella misma dice que en ese momento no se daba cuenta de lo que estaba viviendo y es entendible. Utilizaremos las herramientas jurídicas que nos da la normativa para que de acá a unos años ella pueda empezar a recuperar parte de su salida y en algún momento su libertad”.

Consultado acerca de por qué considera que la pena a prisión perpetua es “excesiva”, explicó: “considero que es excesiva la perpetua en el agravante que se le colocó. Se le da una perpetua porque ocurre por un crimen de pareja. Yo creo, a mi entender, que muchos casos incluso más graves que el de Nahir terminan con una calificación legal de homicidio simple. Incluso hay alguna situación de violencia de género que ella vivía. Es una pena totalmente excesiva y que no se ha visto. Es la primera sentencia a cadena perpetua de una mujer de 19 años por un homicidio a quien era su pareja. Hago hincapié en esto porque tener una pareja a los 19 años no es lo mismo que tenerla cuando uno es más maduro. En esa etapa de la vida por ahí las relaciones amorosas son más esporádicas o duran mucho menos. Son cuestiones jurídicas que no comparto en cuanto a la perpetua. No digo que no tenga que tener una pena, sino que la perpetua es totalmente excesiva”. Elonce.com