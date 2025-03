Nahir Galarza admitió ser responsable, dijo que “la condena es muy injusta” y aseguró que “cambió”

Nahir Galarza brindó este jueves una entrevista desde la cárcel, en la que habló de su vida tras la ratificación de su condena a prisión perpetua, por el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú y admitió ser la responsable del crimen, pese a que, en algún momento, hizo declaraciones que pusieron en duda lo establecido en el juicio.

Fernando Pastorizzo y su padre.

Mensaje a la familia de Fernando

En sus declaraciones ratificó que la víctima (Fernando Pastorizzo) no era su pareja y apuntó contra presuntas irregularidades en el marco del proceso que finalizó con su sentencia, que cumple en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Cabe recordar que debe cumplir un mínimo de 35 años de condena, por lo que la joven, recién podrá salir en libertad a los 54 años.

“En algún momento quisimos hablar con su familia y no quisieron saber nada. Si tuviera la oportunidad, les pediría perdón desde lo más profundo de mi corazón. He entendido la gravedad, me he puesto en su lugar”, dijo en la entrevista.

“Condena muy injusta”

“Me parece que es una condena muy injusta y tengo muchas cosas que decir”, dijo la joven en su conversación con el periodista Fernando Miguez. Y señaló: “Se supone que la Justicia debe ser justa para todos. Yo vivo con chicas en el penal con condenas por lo mismo que yo y ninguna tiene perpetua”.

Sin embargo, Nahir no descarta la posibilidad de pedir una revisión de su condena, y sobre ese tema tiene un solo deseo: ser tratada con equidad. “Me gustaría que la Justicia sea justa conmigo también. No pierdo mis derechos de persona por estar acá. No pido nada fuera de lo común: los mismos derechos que los demás condenados”.

“Pido al menos una oportunidad, que se me escuche”, agregó esperanzada.

Nahir Galarza y Fernando Miguez. (Captura Canal 9).

“Mi abogado es Claudio Berón. Raquel Hermida no es mi abogada y no puede apelar, lo fue pero estaba todo el tiempo en los medios. Con Jorge Zonzini no tengo relación, hablé una sola vez. Lo buscamos para salir en los medios. A la semana mis padres le dijeron que no querían saber más nada. Hasta el día de hoy dice que tiene relación conmigo, pero no es verdad”, dijo a Canal 9.

Irregularidades y sin relación

En el mismo sentido, Galarza lamentó: “Siento que quisieron demostrar que había mujeres que mataban hombres, como dando una condena ejemplar en contra de los movimientos feministas”.

En cuanto al procedimiento judicial, Nahir recordó que una perito, encargada de peritar su celular, fue separada del caso por irregularidades. “Ella misma dijo que falsificó todo y que la obligaron a hacerlo”, indicó a Canal 9.

Sobre su vínculo con Pastorizzo, Nahir se refirió a los hechos de violencia de género que sufrió, al tiempo que negó estar en "una relación de pareja", ya que sostuvo: "Era uno de los chicos con los que yo salía, no tenía una relación estable". Aseguró también tener pruebas de los maltratos que sufrió por parte del joven.

Nahir Galarza. (Captura Canal 9).

Firmar por 10 años

Nahir explicó que ella había aceptado “hacerse cargo” del crimen a cambio de obtener un juicio abreviado, ya que no había testigos ni pruebas concluyentes en su contra. Insistió en que "hay muchas contradicciones" en el caso. "Cuando me siento, me dijeron 'dale, decile que fuiste vos', y dije así, porque no entendía nada", recordó.

La joven señaló que, a la hora de la revisión médica, se le hallaron lesiones: “Me mandaron a un psiquiátrico, me atendieron dos médicos y me mandaron a la Comisaría. Desde el principio todo estuvo muy mal. El juicio abreviado se rompe porque se mediatiza todo, yo iba a firmar por 10 años”.

“Se creó un personaje”

"Yo creo que había mucho morbo alrededor del personaje que habían creado de Nahir Galarza que no le importaba nada”, sostuvo la entrevistada sobre la mediatización del caso.

“Hubo mucho morbo. Se creó un personaje de una Nahir fría y a la que no le importaba nada. Si salía con cara seria, era fea; si salía sonriendo era fría. Me vi afectada por todo lo que se creó”, remarcó.

“Si bien he cambiado, era una persona normal y se exageró todo”, indicó la joven. Y agregó: “Hubo una fiscal que argumentó mi prisión preventiva porque iba a salir a matar testigos. Hay personas condenadas en este penal por la misma carátula y, como mucho, tienen 20 años. Hasta hoy no sé por qué me eligieron a mí. Se supone que la Justicia es la misma para todos”, dijo a Canal 9.

Nahir Galarza, su padre y Fernando Pastorizzo.

Acusación al padre

El periodista le recordó a la joven que, tras la condena, hizo declaraciones en las que apuntó a su papá como el autor del crimen de Fernando, pero ahora decidió no repetir esas acusaciones.

“Se inventaron muchas cosas, yo no hice ninguna denuncia, ni pedí ninguna restricción contra mi padre”, dijo Galarza. Años atrás surgió que la joven había inculpado a su papá por lo sucedido: “Yo soy responsable, yo estoy condenada. A él no se lo investigo y Prefiero preservar a mi familia”, dijo.

Además, Galarza consideró que como su acusación no fue investigada en su momento, no tiene sentido repetir lo mismo nuevamente. “Mi pilar es mi familia, no sé qué haría sin ellos. Restablecí el vínculo con mi papá, siempre fue importante”, sostuvo en un tramo de la nota.

“Prisión perpetua”

En este sentido, Nahir dijo ser ella la "responsable" del hecho porque "es la persona que está cumpliendo una condena" y que, como algún día espera salir en libertad, prefiere preservar a su familia y no acusar a nadie.

“Estoy condenada, nunca me dieron la oportunidad de decir nada. Me dieron una prisión perpetua y no tengo la chance ni siquiera de resocializar”, sostuvo la joven, asumiendo la culpa por lo sucedido. Asimismo, aclaró: “No quiero minimizar lo sucedido, pero yo también tengo derechos como ser humano o detenida”.

Nahir Galarza. (Captura Canal 9).

“He cambiado, no soy la misma”

Galarza brindó una entrevista luego del crimen de su pareja, hace seis años. Fue con la conductora Mariana Fabbiani: “Era muy inmadura, tenía 20 años y se me cruzaban otros pensamientos en la cabeza. Me falta trabajar psicológicamente y procesar muchas cosas. Precisaba hablar porque se decían muchas cosas y yo quería aclararlas. El resultado fue que nadie las aclaró y la Justicia se terminó llevando por la condena social”.

Sobre aquella experiencia, la joven indicó: “He cambiado, he pasado por un proceso y ahora no soy la misma que aquella de los 20 años. Tengo la mente más clara, procesé todo lo que viví, afuera y acá adentro. He cambiado mi forma de ser, era muy reservada y hoy soy lo contrario”.

Estudio, trabajo y yoga en el penal

“Estoy buscando mejorar como una persona. Trabajo, estudio, participo de las actividades. Quiero demostrar que he cambiado y tengo ganas de progresar”, señaló.

“Lo que más me gusta es estudiar idiomas. He estudiado varios y también Psicología Social”, indicó Nahir. Contó además que trabaja todas las mañanas: “Estoy en el sector de bordado del Servicio Penitenciario, desde las 8 hasta las 12”, relató.

Nahir Galarza. (Captura Canal 9).

“A la mañana trabajo, por la tarde estudio. Hago ejercicio, voy a la iglesia y hago yoga. Las visitas son limitadas, acá rige un protocolo que está desde la pandemia, sólo nos ven familiares directos cada 15 días. Es muy restrictivo”, apuntó Nahir.

Aclaró luego que no tiene pareja y que, por el momento, “no se ve como madre”.

Nahir dijo que la cárcel “me dio mucho aprendizaje, me ha ayudado a reflexionar y encontrarme conmigo misma. En algún momento me quitó las esperanzas y las ganas de vivir”.

Sobre lo que cobra por sus entrevistas

Sobre la serie y la película que salieron contando su historia, admite que solo vio la película, en la cual no tuvo mucha participación. Si bien reconoce que hay muchos momentos de ficción, otros momentos fueron fieles a la realidad y muy fuertes de ver para ella. “Había partes donde mis compañeras me contenían, me pareció muy chocante verme”, explicó.

Valentina Zeneré encarnó a Nahir Galarza en la película.

Afirmó que es mentira que cobra por sus entrevistas y negó que las cifras que circulaban (por las cuales había, supuestamente, vendido los derechos a su historia) sean reales.

Habló luego sobre su libro “Exilio”, una recopilación de escritos que fue elaborando luego de lo sucedido en 2017: “Escribir es una manera de exiliarme, de expresar mis emociones. Lo fuimos haciendo el año pasado, siempre me gustó escribir, es terapéutico”. La obra, aclaró, no trata sobre la causa pero sí sobre la condena: “Habla sobre mí como ser humano”.

Condena ratificada por la Corte

Cabe recordar que Nahir Galarza, de 26 años, fue condenada a prisión perpetua en julio de 2018 tras haber sido declarada culpable del asesinato de Fernando Pastorizzo, a quien le disparó dos veces en la madrugada del 30 de diciembre de 2017.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hace unos meses en contra del recurso presentado por la defensa de Nahir, lo que dejó firme la sentencia que la condenó a prisión perpetua por el crimen.

Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Siguiendo los tiempos judiciales estipulados por el Código Penal de Entre Ríos, no pasaron seis meses que la joven, de por entonces 20 años, fue condenada a prisión perpetua. Pero el seguimiento mediático del caso y un cambio de representación legal lograron reavivar su esperanza de declarar nulo el juicio.

Pero esa posibilidad quedó totalmente descartada cuando los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, resolvieron que las objeciones presentadas por la defensa de la joven eran extemporáneas.