Sociedad Corrientes

Estaban pescando arriba de un puente, los chocó un auto y cayeron al río  

El hecho ocurrió en Paso de los Libres. Dos hombres que pescaban arriban de un puente, fueron embestidos por un auto cuyo conductor perdió el control y cayeron al río.

28 de Noviembre de 2025
El auto quedó a punto de caer al río
El auto quedó a punto de caer al río

Dos pescadores cayeron a las aguas del río Miriñay, en Corrientes, tras ser chocados por un vehículo. Afortunadamente ambos fueron rescatados con vida.

 

El hecho se registró cerca de las 20.30, cuando los bomberos de Paso de los Libres, recibieron un llamado de emergencia.

 

“A las 20:32 se reportó un llamado dando aviso de dos personas que se encontraban pescando en el puente del río Miriñay, que ambas fueron embestidas por un automóvil que perdió el control, provocando que cayeran al agua”, indicaron desde el cuartel que envió una dotación con la Unidad de Rescate.

Gracias a la intervención del personal, se logró rescatar a las dos víctimas, quienes fueron asistidas y posteriormente trasladadas por una unidad del hospital San José para recibir atención médica.

 

Según el testimonio de lugareños, está prohibido pescar sobre el mencionado puente.

 

Sobre el hecho, hasta el momento se informó que el conductor del Fiat Cronos perdió el control, por causas que se desconocen y embistió a los pescadores. (Corrientes hoy)

Temas:

pescadores cayeron al río Corrientes Paso de los Libres
