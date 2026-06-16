Dos muertos y un herido grave tras un choque frontal entre un camión y una utilitaria

Dos personas murieron y una tercera sufrió heridas de gravedad tras un choque frontal ocurrido este lunes al mediodía sobre la Ruta Provincial Nº 27, en cercanías del acceso a la localidad de Santa Lucía, en Corrientes. En el siniestro estuvieron involucrados un camión de gran porte y una Citroën Berlingo.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el impacto se produjo entre un camión Iveco y el utilitario, que recibió la peor parte de la colisión.

Como consecuencia de la violencia del choque, el habitáculo de la Berlingo quedó completamente destruido y dos de sus ocupantes fallecieron en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Quiénes eran las víctimas

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Juan Carlos Galarza, de 70 años, y Leandro Bogado, quien, según los primeros datos recabados, sería oriundo de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el camión era conducido por un hombre de apellido Cabrera, domiciliado en la provincia del Chaco, quien resultó ileso.

Los equipos de emergencia también asistieron a un tercer ocupante del utilitario, identificado con el apellido Alegre, quien debió ser rescatado del vehículo debido a las graves lesiones sufridas.

Según se informó, el hombre presentaba heridas de extrema gravedad en el torso y las extremidades, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud de alta complejidad para recibir atención especializada.

Tras el accidente, en la zona trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción, dotaciones de Bomberos Voluntarios y peritos judiciales que realizaron las tareas de relevamiento correspondientes.