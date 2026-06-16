Denunció el robo de su moto, pero se la había llevado el dueño anterior por una deuda

Una denuncia por el supuesto robo de una moto en Concordia terminó revelando una situación muy diferente a la que se creía en un principio. La Policía logró recuperar el vehículo y estableció que quien se lo había llevado era su anterior propietario.

La denuncia había sido realizada por una joven de 26 años, quien manifestó que el pasado 9 de junio le habían sustraído su Honda GLH 150 cc luego de dejarla estacionada en la zona céntrica de la ciudad.

A partir de la presentación, personal del Comando Radioeléctrico inició una investigación para reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable.

Las cámaras fueron clave para esclarecer el caso

Los efectivos realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad del sistema de emergencias 911 y de dispositivos privados ubicados en el sector donde había desaparecido la moto.

El análisis de las imágenes permitió identificar al hombre que retiró el vehículo y seguir sus movimientos posteriores al hecho.

Sin embargo, el dato que sorprendió a los investigadores fue que el sospechoso resultó ser el anterior propietario de la motocicleta, un joven de 24 años que la había vendido meses atrás.

Momento del robo de la moto.

Según se estableció, el hombre conservaba un duplicado de la llave y lo utilizó para retirar el rodado sin provocar daños ni despertar sospechas.

Un conflicto por el pago del vehículo

Durante la investigación surgió que el motivo por el cual el antiguo dueño se llevó la moto estaría relacionado con una falta de pago vinculada a la operación de compra y venta del rodado.

Esa situación derivó en que el joven decidiera recuperar el vehículo por sus propios medios, utilizando la llave que aún tenía en su poder.

No obstante, las circunstancias del caso y las responsabilidades de cada una de las partes continúan siendo materia de investigación judicial.