Chocaron un auto y una moto en transitada avenida de Paraná: un motociclista resultó herido

REDACCIÓN ELONCE
Chocaron un auto y una moto en avenida Ramírez y Dean J. Álvarez. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones y fue trasladado al hospital San Martín.
Chocaron un auto y una moto en transitada avenida de Paraná durante la noche de este lunes y el conductor del vehículo de menor porte debió ser trasladado al hospital San Martín para recibir atención médica. El siniestro vial ocurrió pasadas las 20 en la intersección de avenida Ramírez y calle Dean J. Álvarez.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el hecho fue protagonizado por un automóvil Suzuki Fun y una motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos.
Tras la colisión, vecinos y ocasionales testigos dieron aviso a los servicios de emergencia, que rápidamente se hicieron presentes para asistir a los involucrados.
Cómo ocurrió el accidente
Según se informó a Elonce, el conductor del automóvil circulaba por avenida Ramírez en sentido norte-sur y, al llegar a la intersección con Dean J. Álvarez, realizó una maniobra de giro hacia la izquierda.
Fue en ese momento cuando se produjo el impacto con la motocicleta, que transitaba por la avenida. Testigos indicaron que el rodado de menor porte circulaba a una velocidad considerable y terminó chocando contra la puerta trasera del vehículo.
Como consecuencia de la violencia del impacto, el motociclista sufrió una lesión en una de sus piernas y quedó tendido sobre la calzada hasta la llegada de la asistencia médica.
Intervención de los servicios de emergencia
Una ambulancia acudió al lugar para brindar las primeras atenciones al conductor de la moto y posteriormente lo trasladó al hospital San Martín para una evaluación más exhaustiva de sus lesiones.
En tanto, personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y preservar el lugar del siniestro mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.