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Sociedad Del 26 al 30 de mayo de 2026

Docentes universitarios entrerrianos confirmaron adhesión a la semana de paro nacional 

La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y será acompañada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU).  

20 de Mayo de 2026
Docentes universitarios entrerrianos se suman al paro nacional
Docentes universitarios entrerrianos se suman al paro nacional

La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y será acompañada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU).  

Los docentes universitarios entrerrianos nucleados en AGDU realizarán una semana completa de paro, del 26 al 30 de mayo, en adhesión a la medida definida por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu. La federación nacional resolvió profundizar el plan de lucha ante el conflicto que mantiene con el gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de convocatoria a paritarias.

 

Durante la semana de protesta se desarrollarán jornadas de visibilización, clases públicas y acciones callejeras en distintas universidades del país. Además, Conadu impulsará una articulación de medidas con el Frente Sindical Universitario.

Entre las resoluciones, el Plenario también definió realizar una protesta frente al Palacio Pizzurno para reclamar la apertura de paritarias y exigir una audiencia con las autoridades nacionales del área educativa. Asimismo, se acordó avanzar con una campaña digital nacional en defensa de la universidad pública y solicitar una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional para abordar las condiciones laborales y temas vinculados al Convenio Colectivo de Trabajo. (APF)

Temas:

paro universitario Agdu conadu
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