 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Días de calor y cielo despejado: cómo seguirá el tiempo los próximos días

Paraná y gran parte de la provincia atraviesan jornadas dominadas por el sol y temperaturas en ascenso. El fin de semana se mantendrá caluroso y recién a comienzos de la próxima semana podrían llegar las lluvias.

4 de Diciembre de 2025
Días de calor y cielo despejado: cómo sigue el tiempo los próximos días
Días de calor y cielo despejado: cómo sigue el tiempo los próximos días

Paraná y gran parte de la provincia atraviesan jornadas dominadas por el sol y temperaturas en ascenso. El fin de semana se mantendrá caluroso y recién a comienzos de la próxima semana podrían llegar las lluvias.

Paraná y la región continúan bajo un marcado dominio de estabilidad atmosférica, con cielo mayormente despejado y apenas algunos pasajes de nubosidad leve. Las temperaturas se mantienen dentro de lo previsto para esta época del año y sostienen la tendencia ascendente.

 

Para este jueves, se esperan mínimas de 19°C y máximas cercanas a los 33°C, impulsadas por el aporte de aire cálido desde el noreste y la presencia plena del sol.

El viernes llegará con un aumento gradual de la nubosidad. El cielo se presentará parcialmente nublado, lo que moderará el ascenso térmico. Aun así, las máximas rondarán los 31°C en gran parte de Entre Ríos.

D&iacute;as de calor y cielo despejado: c&oacute;mo sigue el tiempo los pr&oacute;ximos d&iacute;as
Días de calor y cielo despejado: cómo sigue el tiempo los próximos días

Durante el sábado, el cielo seguirá parcialmente cubierto y la temperatura retomará un leve incremento: la máxima alcanzaría los 33°C.

El pico de calor del tramo llegará el domingo, cuando se espera una jornada pesada, con 34°C y viento del este.

Cuándo llegarían las lluvias

El lunes marcaría un quiebre en el patrón de estabilidad. Se prevé un cambio de tiempo, con condiciones de inestabilidad que podrían derivar en lluvias y algunas tormentas. Este episodio traerá un descenso temporario de las temperaturas, que se sostendría mientras persista el mal tiempo.

Temas:

Fin de Semana temperaturas Jornada Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso