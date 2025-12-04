Días de calor y cielo despejado: cómo seguirá el tiempo los próximos días

Paraná y la región continúan bajo un marcado dominio de estabilidad atmosférica, con cielo mayormente despejado y apenas algunos pasajes de nubosidad leve. Las temperaturas se mantienen dentro de lo previsto para esta época del año y sostienen la tendencia ascendente.

Para este jueves, se esperan mínimas de 19°C y máximas cercanas a los 33°C, impulsadas por el aporte de aire cálido desde el noreste y la presencia plena del sol.

El viernes llegará con un aumento gradual de la nubosidad. El cielo se presentará parcialmente nublado, lo que moderará el ascenso térmico. Aun así, las máximas rondarán los 31°C en gran parte de Entre Ríos.

Días de calor y cielo despejado: cómo sigue el tiempo los próximos días

Durante el sábado, el cielo seguirá parcialmente cubierto y la temperatura retomará un leve incremento: la máxima alcanzaría los 33°C.

El pico de calor del tramo llegará el domingo, cuando se espera una jornada pesada, con 34°C y viento del este.

Cuándo llegarían las lluvias

El lunes marcaría un quiebre en el patrón de estabilidad. Se prevé un cambio de tiempo, con condiciones de inestabilidad que podrían derivar en lluvias y algunas tormentas. Este episodio traerá un descenso temporario de las temperaturas, que se sostendría mientras persista el mal tiempo.