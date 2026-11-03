Día de Muertos en México: un fotógrafo entrerriano contó cómo se celebra a los seres queridos

El Día de Muertos en México fue una experiencia profundamente movilizante para el fotógrafo entrerriano Conrado Arévalo, oriundo de San José de Feliciano, quien viajó el año pasado al estado de Michoacán para documentar una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Durante su estadía recorrió viviendas, participó de encuentros familiares y visitó cementerios donde las personas permanecían durante toda la noche para recordar a sus seres queridos fallecidos.

Arévalo compartió con Elonce las imágenes y los recuerdos de su recorrido por Pátzcuaro, localidad donde permaneció tres días. El fotógrafo explicó que la experiencia le permitió conocer una manera diferente de relacionarse con la muerte, marcada por la convicción de que los familiares fallecidos regresan una vez al año para reencontrarse con quienes los recuerdan.

“Fue una experiencia muy movilizante la visión, la forma de percibir la muerte que tienen, sobre todo en el estado de Michoacán”, expresó. Según relató, las familias preparaban sus hogares con alimentos, objetos personales y ofrendas para recibir simbólicamente a sus seres queridos.

Las familias esperan a sus seres queridos con comida, flores y música

Una de las experiencias que más impactó al fotógrafo fue la preparación de los altares familiares. En las viviendas se colocaban fotografías, comidas favoritas y objetos que habían pertenecido a las personas fallecidas, como parte de una tradición que combina el recuerdo con la celebración.

Arévalo explicó que la conmemoración comenzaba al atardecer, cuando las familias se reunían en sus hogares. En algunos casos, especialmente cuando se trataba del primer aniversario de una muerte, las ofrendas adquirían características particulares y se preparaban caminos de flores que conectaban el altar con la calle.

Día de Muertos en México (fuente Conrado Arévalo, fotógrafo)

“Por eso se lo espera con ofrenda, se lo espera con la comida que le gusta, se lo espera con su sillón o su silla preferida”, relató el fotógrafo, al describir las costumbres que observó durante su visita.

También destacó la hospitalidad de las familias mexicanas. Contó que, mientras caminaba con su cámara, muchas personas lo invitaban a ingresar a sus viviendas para conocer los altares y registrar las celebraciones.

“Yo lloro, pero lloro de felicidad porque hoy mi mamá volvió”

Entre las escenas que permanecieron en su memoria, Arévalo recordó el encuentro con una mujer que había preparado un altar para su madre fallecida. La expresión de tristeza y alegría que observó en ella le permitió comprender el significado emocional de la tradición.

“Yo lloro, pero lloro de felicidad porque hoy mi mamá volvió”, le dijo aquella mujer, según recordó el fotógrafo durante la entrevista.

Día de Muertos en México: un fotógrafo entrerriano contó cómo se celebra a los seres queridos

Arévalo explicó que esa frase le generó una profunda emoción porque reflejaba una concepción de la muerte distinta de la que estaba acostumbrado a observar en Argentina. Para aquella familia, la fecha representaba una oportunidad de reencontrarse espiritualmente con una persona querida.

El fotógrafo señaló que esa manera de recordar a los fallecidos también estaba vinculada con la importancia de mantener viva su memoria a través de las generaciones.

El desafío de fotografiar los cementerios iluminados con velas

Durante su estadía en Pátzcuaro, Arévalo visitó tres cementerios, conocidos en México como panteones, donde las familias permanecían junto a las tumbas de sus seres queridos durante toda la noche.

El fotógrafo explicó que documentar esas escenas representó un desafío tanto técnico como emocional. La iluminación provenía principalmente de las velas colocadas alrededor de las sepulturas, lo que dificultaba obtener las imágenes que buscaba.

“Al principio me salían mal, las fotografías me salían mal, no salían como yo quería hasta que me concentré”, reconoció.

Día de Muertos en México (fuente Conrado Arévalo, fotógrafo)

Además de las dificultades técnicas, señaló que sintió una responsabilidad especial al ingresar en espacios donde las familias atravesaban momentos íntimos de conexión espiritual.

“Uno puede manejar la técnica fotográfica, uno puede tener mucho conocimiento, pero cuando uno llega a eso que uno vio en fotos, que se siente tan personal”, expresó, al explicar la dificultad de registrar aquellas escenas sin alterar su significado.

Una noche entre tumbas, alimentos y recuerdos

Arévalo contó que las familias acompañaban a sus seres queridos durante toda la noche y permanecían en los cementerios hasta el amanecer. La celebración incluía música, alimentos y encuentros entre familiares.

En algunos sectores, las personas incluso cocinaban junto a las tumbas para compartir la noche sin abandonar el lugar. El fotógrafo recordó que, mientras buscaba encuadres para sus imágenes, en ocasiones se encontraba con ollas y preparaciones ubicadas junto a las sepulturas.

“Ellos pasan toda la noche ahí, porque al amanecer es cuando se van, están hasta el amanecer”, explicó.

La experiencia también le permitió observar cómo una tradición profundamente familiar convivía con el creciente interés turístico. Según señaló, algunos cementerios que había recorrido posteriormente restringieron el acceso directo de visitantes y habilitaron pasarelas para observar las celebraciones sin interferir con las familias.

El pan de muerto y las tradiciones que descubrió en México

Otro de los elementos que llamó su atención fue el pan de muerto, una preparación tradicional que forma parte de las ofrendas. Arévalo recordó que había conocido referencias sobre su forma durante una visita guiada a la Catedral Metropolitana de Ciudad de México.

Al probarlo, encontró similitudes con una preparación conocida en su localidad de origen. “El pan de muerto es como lo que nosotros sería como una masa dulce con mucho huevo y mucho anís. Acá en Feliciano se lo llaman bollos con azúcar”, explicó.

El fotógrafo también destacó la convivencia entre las tradiciones mexicanas y las expresiones del catolicismo. Durante su recorrido observó altares que combinaban elementos religiosos con símbolos propios del Día de Muertos, una experiencia que vinculó con el concepto de sincretismo cultural.

La reflexión que dejó el viaje al fotógrafo entrerriano

La experiencia también estuvo atravesada por el contexto de violencia que Arévalo percibió durante su estadía en México. Según relató, el asesinato de un intendente en una localidad cercana alteró los planes de viaje y generó preocupación por posibles cortes de rutas.

El fotógrafo aclaró que no atravesó una situación de peligro directo, aunque la cercanía de esos acontecimientos influyó en su primera evaluación del recorrido. Sin embargo, con el paso del tiempo, su mirada sobre el viaje cambió.

“Pasado el tiempo y madurado todo el proceso, la verdad que sí volvería, volvería muy gustoso”, manifestó.

Arévalo consideró que conocer otras formas culturales de recordar a los fallecidos puede ayudar a reflexionar sobre las pérdidas personales.

“Pensar la muerte como la piensan ellos me parece muy positivo, muy valioso y que te reconcilia con esa sensación de pérdida que tenemos todos los que hemos perdido algún familiar”, expresó.

Finalmente, el fotógrafo entrerriano agradeció la posibilidad de compartir su experiencia y destacó la importancia de conocer cómo distintas comunidades recuerdan y homenajean a sus seres queridos.