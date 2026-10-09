Detuvieron a una mujer acusada de sacar llaves de casilleros de un gimnasio para robar en las casas

Una mujer fue detenida en Mar del Plata, acusada de retirar llaves de viviendas de los lockers de gimnasio para facilitar robos. La hipótesis de los investigadores es que otros integrantes del grupo utilizaban esas llaves para entrar a las casas sin forzar los accesos.

La causa se inició por un robo en una vivienda de la calle Aristóbulo del Valle, entre Castelli y Alvarado, en el barrio Lomas de Stella Maris. Los propietarios denunciaron la sustracción de US$150.000, 5.000 euros y un alhajero.

Entre los objetos denunciados figuran un anillo de oro de 24 quilates con una piedra negra y la inscripción gótica “LMS”, una cadena con las letras “M” y “E”, cuatro pulseras y varios relojes. La investigación busca determinar si algunos están entre los bienes recuperados.

Un teléfono permitió avanzar en la investigación

El avance de la causa surgió después de la detención de un hombre de 35 años que había incumplido el régimen de salidas transitorias. También era investigado por un asalto a una vivienda y por una presunta vinculación con un grupo conocido como la “Banda de los Peaky Blinders”.

Al revisar su teléfono, los investigadores encontraron elementos que lo relacionaban con el robo de Stella Maris. Luego identificaron a su hermano, de 26 años, como otro presunto participante y reconstruyeron el papel que habría tenido la mujer detenida.

Según la hipótesis policial, la sospechosa abría los casilleros de gimnasio donde las víctimas guardaban sus pertenencias y retiraba las llaves. Esa maniobra habría permitido el posterior ingreso de otras personas a las viviendas.

Tres allanamientos y el secuestro de vehículos

Con una orden de la Justicia de Garantías, la Dirección Departamental de Investigaciones realizó tres allanamientos simultáneos. En una propiedad de la calle María Remedios del Valle, los agentes aprehendieron a una mujer de 29 años y secuestraron dos teléfonos, un GPS, dos drones, joyas, relojes de alta gama, ropa y una pinza cortarrejas.

En ese domicilio también encontraron un Fiat Cronos gris sin patente, con pedido de secuestro por un robo cometido en Miramar. El fiscal Mariano Moyano, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 13, dispuso la aprehensión de la joven en una causa inicialmente caratulada como encubrimiento.

La mujer recuperó la libertad poco después porque, según la información del procedimiento, tiene dos hijos menores y no contaba con familiares que pudieran cuidarlos. El segundo allanamiento no arrojó resultados, mientras que en el tercero, realizado en Echeverría al 3100, fue detenida la principal sospechosa y se incautaron una pistola calibre 22 LR y un Volkswagen Fox.

Qué buscan establecer los investigadores

La acusada de obtener las llaves en los lockers de gimnasio, de 28 años según los datos iniciales del expediente, quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La imputación informada comprende robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

La fiscalía procura establecer si el Volkswagen Fox fue adquirido después del robo y si su compra se realizó con dinero o bienes provenientes de ese hecho. También analiza si los drones y unos binoculares fueron utilizados para observar posibles viviendas objetivo.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados para determinar su procedencia y establecer si las personas investigadas participaron en otros robos.