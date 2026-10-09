Lo detuvieron en Paraná con 22 recortes de caños robados de equipos de aire acondicionado

Dos procedimientos policiales en Paraná terminaron con dos jóvenes detenidos. Uno llevaba 22 recortes de caños de aire acondicionado cuya procedencia no pudo justificar. En otro operativo, secuestraron cocaína y marihuana durante un allanamiento por robo.
Dos procedimientos policiales en Paraná finalizaron con la detención de dos jóvenes y el secuestro de recortes de caños de aire acondicionado, cocaína y marihuana. Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad y estuvieron vinculadas con investigaciones por presuntos delitos contra la propiedad.
Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada de este viernes, en inmediaciones de las calles Courreges y Paraguay, donde efectivos policiales localizaron a un hombre de 25 años que transportaba una bolsa con elementos cuya procedencia no pudo justificar.
En otro operativo, realizado en la zona de Zuviría y Barrenechea, la Policía encontró envoltorios de cocaína y marihuana durante un allanamiento ordenado en el marco de una investigación por robo. El procedimiento terminó con otro joven detenido.
Encontraron a un joven con 22 recortes de caños de aire acondicionado
El primero de los procedimientos comenzó durante la madrugada, cuando personal policial recibió un llamado que advertía sobre la presencia de personas ajenas en los techos de una vivienda, en inmediaciones de Courreges y Paraguay.
Ante la situación, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por el sector para intentar localizar a las personas señaladas. Durante el recorrido, encontraron a un joven de 25 años que llevaba una bolsa con 22 recortes de caños de aire acondicionado.
Según la información policial, el hombre no pudo justificar la procedencia de los elementos que transportaba. Ante ese hallazgo, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso las medidas judiciales.
Tras recibir el informe policial, la Fiscalía ordenó la detención del joven por el supuesto delito de receptación sospechosa. Además, dispuso el secuestro de los 22 recortes de caños de aire acondicionado para incorporarlos a las actuaciones.
El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. La investigación deberá establecer la procedencia de los elementos secuestrados y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo.
Allanamiento por robo terminó con el secuestro de drogas
En otro procedimiento, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Zuviría y Barrenechea, también en Paraná.
La medida se realizó como parte de una investigación por un hecho de robo y tenía como objetivo localizar elementos vinculados con esa causa. Sin embargo, durante la requisa no se encontraron los objetos que motivaron el allanamiento.
En cambio, los efectivos hallaron envoltorios con sustancias que posteriormente fueron identificadas como cocaína y marihuana. También encontraron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.
De acuerdo con el reporte policial, durante el allanamiento se encontraron 10 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 10 gramos, y 12 envoltorios de marihuana, con un peso cercano a los 13 gramos.
En total, fueron secuestrados 22 envoltorios con aproximadamente 23 gramos de estupefacientes, además de los elementos utilizados para su fraccionamiento.
Tras el hallazgo, la Fiscalía dispuso la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante las actuaciones correspondientes.
Asimismo, se ordenó la detención de un joven mayor de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las investigaciones.