Detectaron triquinosis en un criadero y sacrificaron 18 cerdos tras un brote

La medida se adoptó luego de confirmar que un criadero estaba vinculado a un brote de triquinosis que afectó a personas por consumir chacinados sin control sanitario.
El Gobierno de Santa Fe dispuso el despoblamiento preventivo de un criadero de cerdos ubicado en la localidad de Ibarlucea, luego de confirmar su vinculación con un brote de triquinosis detectado en el departamento Rosario. Como parte del operativo fueron retirados y faenados 18 cerdos de distintas categorías para determinar, mediante estudios de laboratorio, si otros animales también estaban infectados.
La intervención fue coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la comuna de Ibarlucea, la Guardia Rural Los Pumas y el propietario del establecimiento.
La decisión se adoptó tras una investigación epidemiológica que permitió establecer que uno de los animales provenientes de ese criadero había sido consumido y estaba relacionado con casos positivos de triquinosis.
Vinculan el establecimiento con un brote en Rosario
La medida se conoció pocos días después de que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) confirmara dos brotes de triquinosis en el departamento Rosario.
Uno de ellos afectó a una familia que consumió chacinados elaborados en la localidad bonaerense de Moreno. Los síntomas comenzaron casi un mes después de la ingesta y todos los integrantes resultaron infectados.
El segundo brote involucró a unas 10 personas, quienes consumieron salamines y chorizos caseros durante una reunión realizada en Ibarlucea. Los estudios posteriores confirmaron que todos habían contraído la enfermedad.
Refuerzan controles y prevención
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, sostuvo que el operativo forma parte de una estrategia provincial basada en la prevención, el control sanitario y el trabajo conjunto entre organismos provinciales, nacionales y locales.
Además del despoblamiento del criadero, la provincia continúa realizando auditorías en comercios, controles sobre la faena de animales y campañas de concientización para reducir el riesgo de nuevos contagios.
Las autoridades recordaron que la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite al consumir carne de cerdo cruda o insuficientemente cocida, así como embutidos y chacinados elaborados sin controles sanitarios.
Cuáles son los síntomas
Desde la Assal indicaron que la enfermedad puede manifestarse inicialmente con diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Posteriormente pueden aparecer fiebre, dolores musculares, inflamación de los párpados y del rostro, dolor ocular y cefalea.
En los cuadros más graves, la infección puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas. Por ello, recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo consumo reciente de productos porcinos de origen dudoso.
Recomendaciones para evitar la triquinosis
Las autoridades sanitarias reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio:
- Comprar chacinados, embutidos y carne de cerdo únicamente en comercios habilitados.
- Evitar adquirir productos ofrecidos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales informales.
- Cocinar completamente la carne antes de consumirla.
- Si se realiza una faena familiar, enviar una muestra a un laboratorio habilitado antes de elaborar o consumir los productos.
- Recordar que las larvas del parásito no alteran el color, el olor ni el sabor de la carne, por lo que no pueden detectarse a simple vista.
La provincia recordó que el único método confiable para detectar la presencia del parásito es el análisis mediante la técnica de digestión artificial, realizado en laboratorios oficiales habilitados.