Pescadores denunciaron que un hombre en cuatriciclo atropelló a una perra y los amenazó

Un hombre en cuatriciclo irrumpió a alta velocidad en la costa de San José, atropelló a una perra y lanzó amenazas, según denunciaron pescadores presentes.
La tranquilidad de una tarde de pesca a orillas del río Uruguay se vio interrumpida durante el fin de semana en un sector muy concurrido de la costa de San José, ubicado cerca del frigorífico Las Camelias y del conocido barco de cemento. Según relataron quienes se encontraban en el lugar, un hombre identificado como dueño de un camping privado cercano irrumpió a gran velocidad a bordo de un cuatriciclo por un camino lateral que —aseguran— no forma parte de su propiedad.
De acuerdo con los pescadores, el conductor suele circular “a fondo” por la zona para espantar a quienes pescan allí. En esta ocasión, la maniobra terminó con el atropello de Kali, la perra que acompañaba al grupo. Su dueño confirmó luego que el animal se encontraba fuera de peligro, a pesar del impacto.
Según indicaron los testigos, lejos de disculparse, el hombre responsabilizó al animal, los insultó y cuestionó que no estuviera atado. Además les habría dicho que tenía un “tanque” en su casa, y que, si alguien lo agredía, “iba a quedar ahí”.
El pescador afectado sostuvo que su mascota nunca había generado inconvenientes en un espacio abierto y sin tránsito, y remarcó que “el único peligro es el cuatriciclo andando a fondo por la arena”.
Tras el episodio, otros pescadores comenzaron a compartir experiencias similares, señalando que el mismo individuo habría protagonizado situaciones de hostilidad y amenazas en ocasiones anteriores. (Con información de InfoPalmares)