Denunciaron a docente trans de escuela entrerriana por “conductas inapropiadas” hacia un alumno

Una madre presentó una denuncia en la Comisaría de Minoridad de Concordia en la que afirmó que su hijo, un adolescente de 16 años, habría sido víctima de presuntas conductas inapropiadas por parte de una docente trans de la Escuela Nº 6 “Jorge Luis Borges”.

El hecho habría ocurrido mientras el estudiante realizaba un examen de intensificación de saberes y también al finalizar la instancia evaluativa. Según indica Concordia Policiales, la docente se acercó al alumno y “le habría exigido que le mostrara sus partes íntimas e intentado practicarle sexo oral”.

La madre del adolescente señaló que la actitud del docente provocó que su hijo abandonara la institución en estado de shock y sin poder relatar de inmediato lo ocurrido.

El director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, confirmó la existencia de la denuncia contra la docente de la escuela secundaria y explicó que, de manera inmediata, “se solicitó a través de la supervisora y de la directora que se realice un informe”.

Ferrari añadió que la docente fue citada este miércoles para brindar su versión y que, tras ello, “se continuará actuando conforme al protocolo y en base al informe realizado”.