Secuestro de 135 kilos de marihuana en Paraná: policía valoró el apoyo de vecinos en el operativo

Una oficial de la Policía de Entre Ríos brindó detalles del procedimiento que permitió el secuestro de más de 135 kilos de marihuana en 190 envoltorios arrojados desde una embarcación en la zona de la bajada Núñez, en Paraná. El operativo se desarrolló el lunes en calle Walter Grand al final, donde personal de la comisaría séptima arribó rápidamente para verificar el aviso de un vecino, que resultó clave para la intervención policial.

“Nos dirigimos hasta el lugar con mis compañeros en el móvil, efectuamos una recorrida en el lugar y con la colaboración de un vecino que nos ayudó a pasar en la lancha porque había un zanjón, encontramos la sustancia”, explicó a Elonce Carmen Bueno, una de las uniformadas que intervino en el hecho.

La oficial detalló que los elementos estaban visibles entre la vegetación cercana a la orilla. “Encontramos bultos distribuidos en la costa; no estaban sobre el agua”, precisó.

Una oficial relató cómo fue el procedimiento que permitió secuestrar droga en la ribera de Paraná

Sobre la colaboración con los residentes del lugar, Bueno expresó que existe un vínculo previo: “Ya me conozco con los vecinos ahí porque hemos ido anteriormente a efectuar recorridas, hemos charlado con los vecinos para que ellos sepan que nosotros estamos a disposición de ellos”.

La uniformada destacó el acompañamiento del resto del personal policial cuando se constató la presencia de los bultos sospechosos. “Enseguida di aviso a mi superior inmediato y fue rápido. Fue un procedimiento rápido”, afirmó.

La experiencia de la oficial en un procedimiento inusual

Bueno reconoció que fue su primera intervención de estas características. “Es la primera vez que tengo un procedimiento así, pero estoy orgullosa”, expresó al ser consultada sobre la magnitud del hallazgo. El operativo se desarrolló sin incidentes y permitió asegurar el área mientras se notificaba a las autoridades de competencia para continuar las diligencias.

La intervención concluyó con el secuestro de los paquetes, posteriormente confirmados como marihuana, y su traslado para resguardo.