Apareció el joven que era buscado en Paraná: lo que explicó al ser hallado

Fuentes policiales comunicaron que la madre del muchacho se hizo presente en comisaría decimosegunda para confirmar la localización de su hijo y, por ende, el pedido de búsqueda quedó sin efecto.
Localizaron al joven de 25 años que era buscado en Paraná; fuentes policiales comunicaron que la madre del muchacho se hizo presente en comisaría decimosegunda para confirmar la localización de su hijo y, por ende, el pedido de búsqueda quedó sin efecto.
El ciudadano “se encontraba en la casa de un amigo/a descansando en el Barrio 4º de Junio”, indicaron fuentes policiales.