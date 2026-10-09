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Sociedad Operativo sanitario en una ruta entrerriana

Decomisaron 200 kilos de pescados y mariscos transportados de manera irregular en Entre Ríos

El SENASA decomisó 200 kilos de pescados y mariscos durante un control en la Ruta Nacional 127, en Sauce de Luna. La mercadería era trasladada desde Buenos Aires sin permisos sanitarios ni identificación de origen y vencimiento.

9 de Octubre de 2026
Decomisaron 200 kilos de pescados y mariscos en Entre Ríos.
Decomisaron 200 kilos de pescados y mariscos en Entre Ríos. Foto: (Senasa).

El SENASA decomisó 200 kilos de pescados y mariscos durante un control en la Ruta Nacional 127, en Sauce de Luna. La mercadería era trasladada desde Buenos Aires sin permisos sanitarios ni identificación de origen y vencimiento.

El decomiso de 200 kilos de pescados y mariscos en Entre Ríos se produjo durante un operativo realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 141, en Sauce de Luna, departamento Federal. La mercadería era transportada sin la documentación sanitaria obligatoria.

 

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Centro Regional Entre Ríos del organismo, quienes inspeccionaron una camioneta tipo pick-up que circulaba desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires, con destino a Sauce de Luna.

 

Durante la inspección, los funcionarios constataron que el vehículo trasladaba 44 kilogramos de mariscos y 156 kilogramos de pescados de mar. Los productos carecían del permiso de tránsito sanitario y de los rótulos necesarios para identificar su procedencia.

 

Irregularidades en la documentación sanitaria

 

Según informó el SENASA, la carga tampoco contaba con información sobre las fechas de elaboración y vencimiento, requisitos fundamentales para garantizar la trazabilidad de los alimentos y verificar sus condiciones de comercialización.

 

 

Ante estas irregularidades, el organismo determinó el decomiso y la desnaturalización total de los 200 kilogramos de mercadería, debido a que no existían garantías documentales sobre su elaboración, manipulación, conservación y transporte.

 

Desde el organismo explicaron que estas exigencias buscan prevenir riesgos sanitarios asociados al consumo de alimentos cuya procedencia y condiciones de conservación no pueden acreditarse.

 

Controles para proteger a los consumidores

 

El SENASA destacó que los controles sobre el transporte de productos alimenticios permiten verificar el cumplimiento de las normas de higiene e inocuidad vigentes.

 

Asimismo, remarcó que estos procedimientos forman parte de las acciones destinadas a resguardar la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos comercializados en el país.

Temas:

Senasa Decomiso consumo de alimentos Entre Ríos
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