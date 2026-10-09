Decomisaron 200 kilos de pescados y mariscos transportados de manera irregular en Entre Ríos

El decomiso de 200 kilos de pescados y mariscos en Entre Ríos se produjo durante un operativo realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en la Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 141, en Sauce de Luna, departamento Federal. La mercadería era transportada sin la documentación sanitaria obligatoria.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Centro Regional Entre Ríos del organismo, quienes inspeccionaron una camioneta tipo pick-up que circulaba desde Hurlingham, provincia de Buenos Aires, con destino a Sauce de Luna.

Durante la inspección, los funcionarios constataron que el vehículo trasladaba 44 kilogramos de mariscos y 156 kilogramos de pescados de mar. Los productos carecían del permiso de tránsito sanitario y de los rótulos necesarios para identificar su procedencia.

Irregularidades en la documentación sanitaria

Según informó el SENASA, la carga tampoco contaba con información sobre las fechas de elaboración y vencimiento, requisitos fundamentales para garantizar la trazabilidad de los alimentos y verificar sus condiciones de comercialización.

Ante estas irregularidades, el organismo determinó el decomiso y la desnaturalización total de los 200 kilogramos de mercadería, debido a que no existían garantías documentales sobre su elaboración, manipulación, conservación y transporte.

Desde el organismo explicaron que estas exigencias buscan prevenir riesgos sanitarios asociados al consumo de alimentos cuya procedencia y condiciones de conservación no pueden acreditarse.

Controles para proteger a los consumidores

El SENASA destacó que los controles sobre el transporte de productos alimenticios permiten verificar el cumplimiento de las normas de higiene e inocuidad vigentes.

Asimismo, remarcó que estos procedimientos forman parte de las acciones destinadas a resguardar la salud pública y garantizar la seguridad de los alimentos comercializados en el país.