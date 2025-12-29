 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Vacaciones 2026

Cuánto cuesta un día de vacaciones en la Costa Atlántica: carpas en la playa, comidas y salidas

Un relevamiento detalló los gastos diarios en la Costa Atlántica, donde alquilar una carpa, salir a comer o ir al teatro puede superar los $130 mil. El informe también expuso las fuertes diferencias entre destinos.

29 de Diciembre de 2025
Pasar un día de playa en la Costa Atlántica durante el verano 2026 implicará un gasto significativo para las familias argentinas, incluso antes de contemplar alojamiento y transporte. Según el último informe del Instituto de Economía (INECO) de la UADE, los costos diarios vinculados al disfrute de la playa —como carpas, comidas y entretenimiento— representan una parte sustancial del presupuesto total de las vacaciones.

 

El alquiler de una carpa, esta temporada, tiene un costo promedio diario de $55.448 en los balnearios de la costa. Sin embargo, el relevamiento mostró amplias diferencias según la localidad. Miramar se posicionó como la opción más accesible, con valores mínimos de $35.377 por día, mientras que Chapadmalal registró los precios más altos, alcanzando los $118.800 diarios.

 

A este gasto se suma el consumo gastronómico. Una cena afuera para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores, promedia los $89.831 en la Costa Atlántica. Las alternativas más económicas se encuentran en Villa Gesell, con un gasto estimado de $70.000, y Miramar, con $76.000. En contrapartida, Cariló vuelve a destacarse como el destino más caro, con un promedio de $107.143 por salida gastronómica.

Costa Atlántica: playa de Villa Gesell

El entretenimiento también impacta de manera directa en el bolsillo. Asistir a una obra de teatro en Mar del Plata tiene un costo aproximado de $132.000 por función para el grupo familiar, consolidándose como una de las salidas recreativas más onerosas de la temporada.

 

El presupuesto total para vacacionar

Más allá de los gastos diarios, el informe de INECO analizó el costo global de las vacaciones. Durante la segunda quincena de enero, una familia tipo necesitará en promedio $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales, lo que representa 2,38 salarios medios. El estudio destacó que, pese a la suba nominal de los precios, la relación entre ingresos y costos se mantiene estable respecto del verano anterior, dio cuenta Los Andes

 

En el caso de quienes optan por viajar al exterior, el presupuesto se eleva considerablemente: el gasto promedio asciende a $10.334.454, una cifra equivalente a más de seis salarios medios.

Cariló, el destino más caro

Destinos más caros y más accesibles

Dentro del país, el relevamiento reveló brechas de precios muy marcadas. Cariló lidera el ranking como el destino más caro de la Argentina, con un presupuesto familiar estimado en $10.665.172, equivalente a 6,55 salarios medios, y valores comparables con destinos internacionales como Miami. Le siguieron Pinamar, con $8.026.847 (4,93 salarios), y Bariloche, con $5.541.566 (3,41 salarios).

 

En la vereda opuesta, Villa Gesell se ubica como la opción más económica de la provincia, con un gasto total de $2.188.670, es decir, 1,35 salarios medios. También figuraron entre los destinos más accesibles Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985) y Necochea ($2.554.338).

Temas:

Argentina Verano 2026
