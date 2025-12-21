Cristina Kirchner continúa recuperándose internada y su estado es "bueno"

Cristina Fernández de Kirchner continúa su recuperación luego de ser operada de una apendicitis con peritonitis el domingo por la tarde. La expresidenta, de 72 años, permanece internada en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes cercanas a su entorno, el estado de salud de la exmandataria es "bueno", y la situación está bajo control.

"Está bien", indicaron desde su círculo a Infobae, confirmando que la operación se desarrolló con éxito y que Cristina Kirchner sigue estable. Aunque no se emitió un parte médico oficial desde el domingo, el entorno de la líder del movimiento peronista mantiene tranquilidad respecto a su salud. Fuentes cercanas a la exvicepresidenta remarcaron que "todo está tranquilo" hasta el momento.

Posible alta para el lunes

Según las versiones no oficiales que circulan, se especula con que Cristina Kirchner podría recibir el alta médica el lunes para regresar a su residencia, en la calle San José 1111, donde cumple arresto domiciliario como parte de su condena. Sin embargo, hasta la tarde del domingo, tanto el Sanatorio Otamendi como su equipo de comunicación no habían emitido un nuevo parte médico, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución de su recuperación.

Foto: Archivo Elonce.

La exsenadora se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario tras haber sido condenada por corrupción en diversos casos judiciales. Su estado de salud fue motivo de preocupación durante el fin de semana, pero hasta ahora, los reportes indican que está mejorando y su recuperación sigue su curso.