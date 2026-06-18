Continúa abierta la inscripción para aspirantes a agentes y oficiales de la Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria para nuevos aspirantes a las carreras de agente y oficial. Las preinscripciones se realizan de manera online y las autoridades destacaron el interés que viene mostrando la convocatoria durante las primeras semanas.
La Policía de Entre Ríos continúa con el proceso de inscripción para jóvenes interesados en incorporarse a la fuerza a través de las carreras de agente y oficial. La convocatoria, que comenzó durante el mes de junio, contempla una primera etapa de preinscripción virtual y luego la presentación de la documentación correspondiente en las distintas dependencias policiales de la provincia.
Por tal motivo, la información fue brindada por Rita Maslein, oficial principal y licenciada en Psicología, y por el comisario Matías Leiva, jefe de la Escuela Superior de Oficiales, durante una entrevista en el programa GPS, emitido por Elonce.
“Desde el mes de junio, la Policía de Entre Ríos abrió las inscripciones para las carreras de agente y oficial de Policía. Durante todo el mes va a estar la preinscripción, que es vía web. Uno puede entrar a la página oficial de la Policía de Entre Ríos y en el apartado preinscripciones uno puede ingresar y realizar esa preinscripción, en la cual completan un formulario, requisitos y después lo deben formalizar para todos los puntos de las jefaturas departamentales. Acá en Paraná tenemos la sede de la Dirección General de Institutos Policiales, donde pueden hacer entrega de esa documentación”, explicó Maslein.
Requisitos y modalidades de ingreso
Las autoridades precisaron que la preinscripción permanecerá habilitada hasta el 30 de junio, mientras que la documentación requerida podrá entregarse hasta el próximo 15 de agosto. El proceso está dirigido a jóvenes entrerrianos que cumplan con los requisitos establecidos para cada una de las carreras.
“Esta carrera está destinada a nuestros jóvenes entrerrianos que tengan más de 18 años a la fecha de incorporación. En el caso de los oficiales, es hasta los 27 años, y para los agentes es hasta 30 años. Contamos con tres escuelas para lo que es la formación inicial. En la ciudad de Paraná, tenemos la Escuela de Oficiales, que es mixta, y después en Rosario del Tala tenemos la Escuela de Agentes femenina y en Villaguay para agentes masculinos”, detalló Leiva.
En cuanto a la documentación exigida para avanzar en el proceso, Maslein indicó que se han incorporado nuevos estudios médicos que demandan una mayor preparación por parte de los postulantes. “El DNI, el Certificado de Reincidencia, vecindad, tienen que presentar una planilla de estudios médicos. Este año se incorporaron estudios como radiografías, estudios cardiológicos, que conllevan un poco más de tiempo”, señaló.
Cómo será el proceso de selección
Una vez completada la presentación de los documentos, los aspirantes deberán atravesar distintas instancias de evaluación que permitirán determinar si reúnen las condiciones necesarias para incorporarse a la institución.
“Una vez que se formaliza la documentación, comienza la instancia de evaluación que se divide en dos pasos: primero la evaluación psicológica y luego la intelectual. Las personas que pasan estas instancias, se hace la revisión médica y la evaluación física”, explicó Maslein.
La profesional remarcó que uno de los aspectos centrales del proceso tiene que ver con el análisis del perfil psicológico de cada postulante y destacó que durante este año se actualizaron los parámetros utilizados por la fuerza para dicha evaluación.
“Se evalúa un perfil, evaluamos sus características personales en función de un perfil psicológico policial que tenemos establecido en la policía. La novedad es que este año lo hemos actualizado”, afirmó.
Asimismo, aclaró que quienes logren superar todas las etapas previstas podrán avanzar hacia la fase final del proceso de incorporación. “Las personas que reúnen esas características son seleccionadas, pasan esa instancia y pueden continuar en el proceso”, sostuvo.
Crece el interés por incorporarse a la fuerza
Desde la Escuela Superior de Oficiales destacaron que la convocatoria viene mostrando resultados alentadores y mantiene una tendencia positiva en comparación con años anteriores. “Este año venimos bastante bien, el año pasado tuvimos un balance positivo”, expresó Leiva al ser consultado sobre la cantidad de inscriptos registrados hasta el momento.
El jefe de la institución también explicó cómo es la etapa inicial de formación para quienes resulten seleccionados. Según indicó, antes de convertirse formalmente en aspirantes o cadetes, los jóvenes deben atravesar un período introductorio que les permite adaptarse a las exigencias de la carrera. “Ellos tienen un periodo de propedéutico como cualquier carrera, que es alrededor de un mes y medio. Tienen su adaptación, rinde ese examen propedéutico y ahí se comienzan a ser aspirantes o cadetes becados – uno en el caso de agentes y tres para oficiales en este último punto-”, detalló.
Con la convocatoria aún abierta y una respuesta favorable por parte de los jóvenes entrerrianos, la Policía de Entre Ríos apuesta a fortalecer la formación de nuevos agentes y oficiales que se incorporen a la institución en los próximos años.