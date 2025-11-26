Confirmaron las identidades de las dos víctimas del trágico vuelco sobre Ruta 2.

Las autoridades identificaron en las últimas horas a las dos víctimas mortales del vuelco del colectivo en la ruta 2 que viajaba hacia Mar del Plata para un acto político. En la unidad de la empresa Turismo New Bus se trasladaban 56 pasajeros. Las fallecidas son María Fernández, militante de Morón, y Mónica Mendoza, funcionaria de José C. Paz.

Mendoza se desempeñaba como directora de Hábitat de la Secretaría de Obras y Servicios de ese municipio y era reconocida por su labor en Mutual Primavera. Según consignó el diario marplatense La Capital, tenía una extensa trayectoria en trabajo territorial y organización comunitaria.

Desde la mutual impulsaba proyectos de formación, vivienda, servicios comunitarios y espacios educativos para familias del barrio Primavera, en José C. Paz, distrito gobernado por Mario Ishii. También mantenía un vínculo con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) a través del Consejo Social, donde articulaba actividades en colaboración con organizaciones del conurbano bonaerense.

El rectorado de esa universidad publicó la noche del martes un mensaje de despedida a Mendoza. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Mónica Mendoza, referente social de José C. Paz, cofundadora de la Mutual Primavera y militante incansable por el acceso justo al hábitat y la economía social. Su trabajo se sostuvo siempre en los principios de la solidaridad, el mutualismo y la defensa de los derechos de las comunidades más vulneradas”, indicó la UNGS en su cuenta de Instagram.

“Su participación contribuyó a consolidar espacios de intercambio y construcción conjunta de políticas públicas con perspectiva comunitaria. Acompañamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento tan doloroso, y expresamos nuestras más sinceras condolencias”, cerraron desde la institución.

Por su parte, el intendente Ishii también se expresó en las redes. “Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, exdirectora de Hábitat de nuestra Municipalidad. Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”, publicó en su cuenta de X.

Tanto Mónica como María y otros 54 pasajeros viajaban a bordo de un micro tipo chárter de la empresa Turismo New Bus que, por causas que aún son investigadas, volcó sobre la autovía 2, a la altura de la localidad de General Pirán, partido bonaerense de Mar Chiquita, indica La Nacion. El contingente se dirigía a Mar del Plata para participar del Encuentro de Hábitat Popular encabezado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Además de las dos víctimas mortales, se registraron 44 heridos. Algunos quedaron atrapados dentro del vehículo y fueron rescatados por los equipos de emergencia, que los derivaron a distintos centros de salud de la zona.