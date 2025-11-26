Trágico vuelco sobre Ruta 2: la hipótesis preliminar del accidente del colectivo

Trágico vuelco sobre Ruta 2. La versión inmediata del conductor del ómnibus fue la de un encierro o maniobra peligrosa de otro vehículo. Sin embargo, la hipótesis inicial en la que se afirman los peritos es la de un chofer que se durmió o, por alguna otra razón, perdió el control de la unidad.

El resultado fue el vuelco a la vera de la ruta 2, el rescate de más de medio centenar de pasajeros heridos y la confirmación de dos mujeres fallecidas, atrapadas entre asientos y hierros retorcidos.

Los sobrevivientes confirmarían luego que durante el viaje no notaron ninguna situación que les llamara la atención y tampoco en los instantes previo al incidente, cuando percibieron que el ómnibus seguía derecho, ya pisaba césped y se desplomaba sobre el lateral derecho contra el fondo de un largo y ancho zanjón.

Los cadáveres no pudieron ser retirados hasta tanto, ya en horas de la tarde, una grúa de gran porte se ocupó de mover y levantar el chasis de este ómnibus de doble piso que salió de la calzada de la ruta 2 que lleva hacia la costa, desvió hacia la banquina y terminó volcado sobre un lateral en un zanjón de más de dos metros de profundidad. Las identidades de las fallecidas no se difundieron.

Nueve de los lesionados, atendidos primero en los hospitales municipales de General Pirán y Coronel Vidal, debieron ser trasladados de urgencia y bajo premisa de “código rojo” al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, preparado para atender cuadros de alta complejidad. Todos, a pesar de la gravedad de las heridas, están fuera de peligro.

Los protagonistas de este siniestro vial, ocurrido poco antes de las 8 a la altura del kilómetro 325 de esta autovía, viajaban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat que se había programado para este martes en el Hotel Provincial de Mar del Plata y en el que se había anunciado la presencia del gobernador Axel Kicillof.

Los centros de salud de la zona sufrieron la ola de demanda con distintos cuadros por lesiones y, según confirmaron algunos de los profesionales, situaciones importantes de crisis nerviosa y shock por lo que les significaron esos segundos dramáticos de despiste y vuelco y los minutos que dedicaron a tratar de rescatar a los sobrevivientes.

El fiscal Germán Vera Tapia, responsable de la Unidad de Delitos Culposos N°11 de Mar del Plata y a cargo de la investigación, confirmó que el chofer que marchaba al volante del ómnibus contratado especialmente para este viaje quedó aprehendido, acusado de doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente.

También ratificó que el test de alcoholemia que se le practicó al acusado dio resultado negativo, aunque se iba a completar esa prueba con análisis sanguíneo. El otro conductor que acompañaba debió ser asistido en uno de los hospitales, ya que sufrió golpes.

“El chofer habría comentado al bajar que lo habría tapado otro auto con una mala maniobra y Policía Científica dice que no dobló, como si se hubiese dormido”, dijo el fiscal. Sobre la calzada, en esa curva amplia hacia la izquierda donde se produjo el siniestro no se veían rastros de frenadas o algún otro indicio de maniobra brusca sobre el pavimento. Las condiciones de tiempo también eran óptimas al momento del incidente vial.

En total fueron más de 40 los heridos. Los más graves presentaron en un caso una lesión craneal, otro tenía diagnóstico inicial de traumatismo cervical y de clavícula, y una tercera un cuadro de hemiperitoneo. Estos quedaron bajo observación y tratamiento en el HIGA. En Mar del Plata se les organizaban alternativas de alojamiento a los familiares que llegaron para acompañarlos durante este proceso de recuperación.

Una de las mujeres fallecidas viajaba en el piso inferior de esta unidad de dos plantas. De la segunda no se logró confirmar su ubicación dentro de la unidad, dato que luego se intentará determinar en el curso de la investigación. “Le tomé el pulso y estaba muerta”, reveló Olveira. Arriesgó que la víctima habría salido despedida del ómnibus, ya que estaba por debajo de la carrocería.

La calificación que impuso el fiscal, que tuvo un primer contacto con algunos sobrevivientes ilesos en cercanías del lugar del siniestro, se sustenta en el aporte de los peritos que se inclinan por una “falla humana” del chofer. Recién este miércoles se le tomará declaración. Para entonces también se espera contar con resultados del peritaje toxicológico.

Al chofer que acompañaba se le tomará también declaración en la medida en que logre recuperarse de algunos golpes que había recibido y pueda comparecer en tribunales. Por el momento no está imputado.

Algo más de tiempo demandarán los resultados de la labor de los especialistas forenses, que tendrán que determinar el estado en que se encontraba el vehículo y buscar una explicación a este violento despiste.