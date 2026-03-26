Confirman un caso de chikungunya autóctono en Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica ante la confirmación de un caso de Fiebre Chikungunya autóctono. Otras diez personas fueron aisladas con síntomas compatibles.
El virus de la chikungunya lo contagia el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. El primer caso del actual brote comenzó con una mujer que presentó síntomas el 5 de marzo y “configura un escenario compatible con brote, dado que en el área ya se habían identificado casos importados que explican la introducción”, dice el comunicado oficial.
La presente notificación se enmarca en un contexto regional de aumento de casos de Fiebre Chikungunya en países y territorios de la región, especialmente en Brasil y Bolivia. A nivel nacional se han registrado casos sin antecedente de viaje en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El 13 de marzo, el municipio implementó acciones de bloqueo de foco en el área correspondiente al domicilio del caso. En el relevamiento se identificaron 10 personas febriles con síntomas compatibles con Fiebre Chikungunya, a quienes se les realizó toma de muestra para estudios serológicos. Todas las personas identificadas aseguraron no haber realizado viajes recientes.
“Durante la temporada actual, desde julio de 2025 y hasta el 14 de marzo de 2026 se notificaron 96 casos compatibles con Chikungunya, de los cuales 5 fueron confirmados, 2 probables, 69 con laboratorio negativo y 20 sospechosos", agrega el informe bonaerense.
Del total de casos confirmados, 4 corresponden a casos importados con antecedente de viaje a Bolivia y Cuba, con residencia en los partidos de Bahía Blanca (1 caso), La Plata (1 caso) y Lomas de Zamora (2 casos), mientras que el caso restante corresponde al caso autóctono detectado en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora”, completa el comunicado oficial.
Se considera caso sospechoso de Fiebre Chikungunya toda persona que presente fiebre mayor a 38,5 grados y artralgias (habitualmente incapacitantes) o artritis acompañada de dolor intenso, que no se explica por otra condición médica, y resida o haya viajado en los últimos 14 días, previo al inicio de los síntomas a zonas con circulación de virus Chikungunya o con presencia del vector. También, todo recién nacido de persona gestante con viremia intraparto (desde cuatro días previos al parto y dos días posteriores).
La principal diferencia de estos síntomas con el dengue es que el virus Chikungunya provoca más dolores en las articulaciones, mientras que el padecimiento del otro virus -para el que existe una vacuna gratuita- se concentra más en músculos y huesos, además de tener posibles derivaciones más severas.
Números oficiales
En la semana epidemiológica 09, según el último boletín del Ministerio de Salud de la Nación, se notificaron 56 casos confirmados y probables de fiebre chikungunya.
Así, el total de casos asciende a 103 confirmados y probables, 63 son autóctonos y 40 son importados con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.
Si bien la presencia de casos afecta principalmente a las localidades fronterizas de la provincia de Salta, en la SE 9 se confirmaron los primeros dos casos locales en la ciudad de Santiago del Estero. No se han registrado casos graves hasta el momento.
Actualmente, Salta es el epicentro de la actividad. De los 103 confirmados y probables a nivel nacional, 86 (72 confirmados y 14 probables) corresponden a esta provincia. La mayor concentración de casos se encuentra en los departamentos General José de San Martín, con 56 casos, y Orán con 24. El brote en esta provincia ocurre en un contexto de casos importados con antecedentes de viaje a Bolivia, país que reporta una circulación importante en su región sur.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación trabaja junto a las jurisdicciones para fortalecer la detección y bloqueo de casos. La estrategia de vigilancia laboratorial desarrollada por la cartera sanitaria nacional estableció el muestreo para diagnóstico de fiebre Chikungunya en al menos el 30% de los casos sospechosos de dengue que resulten negativos por biología molecular. Esto permitió confirmar casos autóctonos en las provincias de Tucumán y casos importados en PBA; CABA, Córdoba y San Luis.