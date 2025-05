Concejal que chocó alcoholizado reconoció su "error", pero dijo que no renunciará

Maximiliano Lesik, concejal de la ciudad de Gualeguaychú, Juntos por Gualeguaychú, protagonizó un choque el pasado domingo en una esquina céntrica, y al practicarle el test de alcoholemia dio positivo con 1,87 gramos de alcohol en sangre.

Tras lo sucedido, el intendente Mauricio Davico, pidió su dimisión: “lo votaron para que dé el ejemplo, no para que ponga en riesgo a la comunidad”, dijo.

Ante el pedido de renuncia, Lesik salió a responder y explicó lo sucedido. Reconoció que cometió "un error" pero negó "estar ebrio" al momento de conducir y chocar en el centro de la ciudad.

“Asumo mi error”, pero la alcoholemia positiva y el siniestro vial "no afectan mi rol como concejal. Entiendo que mi responsabilidad es mayor, pero he obrado como se debe luego del hecho: aceptando y poniéndome a disposición en todo sentido. No se puede tapar un error con otro error".

Aclaró, además, que "no iba en un vehículo oficial. No me resistí en absoluto a la alcoholemia. Iba con prioridad de paso y fui embestido por otro conductor. Se trata de un hecho contravencional. Reconozco que es una falta y estoy dispuesto a reparar el daño".

Foto: Infobae

Sin embargo, enfatizó que "mi banca de concejal no tiene nada que ver con esto. He defendido los intereses de los vecinos desde que asumí y pienso seguir haciéndolo".

Luego explicó que "salí sin pensar por un problema personal de urgencia (una descompostura de mi pareja). Eso no me exime de responsabilidad y voy a responder como cualquier vecino", dijo en su descargo el edil radical.

"Sé que fue un acto impulsivo que no debió suceder. No estaba ebrio ni muchísimo menos, pero entiendo que fue un acto reñido con las reglas. En ningún momento intenté sortear el control ni aprovecharme de mi rol como concejal. Todos saben que no actúo de esa manera. Al igual que conocen mi vida, saben que soy una persona de bien, sin ningún antecedente de nada", expresó Lesik.

Foto: Infobae

Respecto del choque en Roca y Rivadavia, detalló que "el siniestro no fue provocado por mí. No fui el responsable del pequeño choque. No fue el resultado de la alcoholemia positiva. Fui el damnificado, pero eso queda opacado obviamente por el control positivo".

Admitió que esta circunstancia "es una enseñanza en todo sentido. Sin dudas un antes y un después".

Finalmente, precisó que "tengo la conciencia tranquila en que estaba en perfecto estado y no puse en riesgo a terceros ni a mí mismo, pero a la vez entiendo que las normas están para cumplirlas. Debí haber llamado a un amigo o familiar para buscar a mi pareja y no actuar de forma intempestiva. Me estoy haciendo cargo de las consecuencias que la norma establece como corresponde". (Fuente: R2820)