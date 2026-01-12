Con folklore argentino y uruguayo se vive la quinta luna del Festival de Diamante

Este lunes se celebra la quinta y anteúltima noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En ese sentido, durante la tarde se llevó a cabo una nueva ronda de jineteadas en la categoría bastos y clinas y el encierro de tropillas entabladas.

La emisión del Festival de Diamante se puede ver por Elonce en el marco del ciclo Nuestras Fiestas, dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.

En el escenario del Campo Martín Fierro se presentó el ballet “El arraigo” de Viale, cuyo director es Giovanni Fontana y Florencia Montiel. El conjunto se presentó con una veintena de bailarines y deslumbró con danzas instrumentales.

Luego realizaron una actuación al compás de “Escondete que viene mi mama” de Campedrinos.

Minutos después fue el momento de los diamantinos Elías Acosta y Melina González, ganadores de la categoría “pareja tradicional” en el Tercer Encuentro de

Danzas Folclóricas, realizado el 22 de noviembre en la Plaza 9 de Julio de Diamante. De este modo, la pareja se presentó con “Lo que el río se llevó” de Carlos Santa María.

Pareja ganadora certamen Diamante

Ambos se formaron en el ballet Emoveré, bajo la guía del profesor diamantino Manuel Urriste.

El turno de Diamantinos

El conjunto folklórico oriundo de la ciudad anfitriona del festival inició su presentación con “Acuarela del río” de Alberto Cortez. Siguieron con “La de Chiquitín Portela”, una chamarra de la costa del Uruguay sobre la que el grupo filmó un video que saldrá en los próximos días.

“Es un placer compartir con ustedes, con toda esta patria grande que se ha amontonado en este rincón de Entre Ríos, que se llama Diamante”, señalaron en la apertura.

5ta noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante - Diamantinos

“Queremos agradecerle a toda la paisanada que se acercó”, agregaron para interpretar “Chamarrita Costera” de Los Musiqueros Entrerrianos. Además, entonaron “Te he prometido” de Leo Dan y cerraron con "Dejando Huellas" del Chaqueño Palavecino.

Posteriormente, sobre el escenario principal se presentó La Clave Trío con canciones de chacarera de autoría propia.

Foto: Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Foto: Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Pasada la medianoche fue el turno del Ballet Emoveré, que en ocho parejas interpretó canciones tradicionales argentinas. Luego cuatro parejas danzaron al son de “Posadeña Linda”, de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

Copla Alta con todo el folklore oriental

Desde Uruguay, Copla Alta trajo un homenaje al folklore del vecino país con temas como “La Dentradora”; “Lunarejo”; “Mujer” y “Sin Vueltas”.

"Es un inmenso placer estar acá, gracias a todos los que hicieron posible que estemos acá. Hay festival para rato. Nosotros crecimos viendo estos festivales, así que gracias por recibirnos. Gracias por el respeto, por el silencio y por recibir este puñado de canciones que vienen desde la Patria, desde la otra Banda", enfatizaron.

Copla Alta - Diamante

Cómo continúa la anteúltima noche

Está prevista la llegada de Lázaro Caballero, Los Majestuosos del Chamamé, Son3, además de ballets de danzas folklóricas, además de rondas de jineteada en categoría bastos y clina.