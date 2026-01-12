Abrió la inscripción para participar de los Carnavales Oficiales de Paraná 2026

La Municipalidad de Paraná abrió la inscripción para las agrupaciones que deseen participar de los Carnavales Oficiales de Paraná 2026, que se desarrollarán del 13 al 17 de febrero de 2026 en calle Salvador Maciá, entre Artigas y Coronel Uzin.
La Municipalidad de Paraná informa que se encuentra abierta la inscripción para las agrupaciones que deseen participar de los Carnavales Oficiales de Paraná 2026, que se desarrollarán del 13 al 17 de febrero de 2026 en calle Salvador Maciá, entre Artigas y Coronel Uzin, en la ciudad de Paraná.
La convocatoria está dirigida a agrupaciones interesadas en formar parte de las categorías competitivas oficiales: Comparsas (Categoría A y Categoría B), Baterías y Grupos Carnavalescos. La inscripción se realizará a través de un formulario online y permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026.
Las agrupaciones deberán completar el formulario correspondiente y ajustarse a lo establecido en el Reglamento Oficial de los Carnavales de Paraná 2026, disponible para su consulta a través del enlace habilitado.
Previo a la carga de la información, será necesario contar con la documentación requerida en formato PDF: Carpeta de Presentación de la Agrupación, frente y dorso del DNI del titular de la cuenta bancaria que recibirá los fondos en un solo documento, y constancia de CBU emitida por la entidad bancaria.
Para realizar consultas o solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo electrónico carnavalesoficialesparana@gmail.com
Formulario: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFE1MqSikk7PurpO06afavDeGfb5Zx1T4igPvffH3UMmLZRw/viewform?usp=preview